Формула успеха: всего 4 ключевых фактора

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Как стать успешным
Как стать успешным / zivim.gloria.hr

Успех – цель многих, а потому популярность приобретают тренинги, книги с пошаговыми инструкциями, которые обещают успех. Кто-то считает, что успех это случайность, а кто-то убеждает что закономерность. Ученые объяснили, что определяет успех.

Ученые из Пенсильванского университета убеждают, что успех – это таки сочетание закономерных факторов.

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Чтобы определить, каких именно факторов, ученые провели эксперимент, для этого они в течение 12 лет изучали данные более 11 тысяч кадетов Военной академии США.

Оказалось, что успешные люди имеют соответствующие черты характера.

Ключевые черты характера успешных людей

Твердость характера – в эту категорию ученые отнесли такие качества, как последовательность, настойчивость в достижении цели.

Интеллект – он был определяющим фактором.

Физические способности и решимость – являются ключевыми факторами в долгосрочной перспективе.

Что еще нужно для успеха

Успех всегда находится в цепочке действий, он никогда не проявляется сам по себе, не является самоцелью.

Стабильный жизненный успех возможен только при балансе внешних и внутренних факторов и начинаем мы, естественно, с изменения того, что больше всего нам доступно, то есть с нас самих.

Для этого нужно всего лишь знать себя.

Самосознание человека формируется в процессе повседневного общения с природой, другими людьми, с обществом, через познание которых он приходит к пониманию самого себя.

Это помогает человеку осознать свою идентичность, устойчивость, целостность.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Психология Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь исследования
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