Во Франции стоматологи требуют от пациентов пройти тест на коронавирус

Французские стоматологи требуют от своих пациентов проходить тест на коронавирусную инфекцию перед визитом.

Об этом пишет издание BMF.TV. Юридически это требование не является обязательным, однако дантисты имеют право отказаться лечить пациента, у которого нет результатов теста на коронавирус.

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Ради безопасности пациента, ассистентов и врачей мы бы хотели, чтобы люди проходили тестирование перед визитом к дантисту,

– заявил стоматолог Даниэль Апфельбаум.

В предыдущих рекомендациях во Франции просят пациентов носить маски, регулярно мыть руки, пользоваться антисептиками и не приходить к врачу раньше указанного времени, чтобы избежать скопления людей в комнатах ожидания.

По состоянию на 21 мая во Франции обнаружили 181 700 случаев заражения коронавирусом, 28 135 пациентов умерли от осложнений, вызванных болезнью.