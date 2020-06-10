Во Франции столкнулись с избытком многоразовых защитных масок, а производители не успевают их продавать.

В источнике говорится, что на сегодня на складах французских производителей накопилось около 40 миллионов непроданных защитных масок. Об этом сообщает издание Le Monde.

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В начале пандемии коронавирусной инфекции в Европе производители тканей и портные Франции объединились в платформу "Общая экспертиза", чтобы наладить массовое производство масок на просьбу государства.

Лишь за несколько недель производство во Франции выросло с 50 000 единиц в день до 3-4 миллионов. В пик пандемии в стране производили около 25 миллионов масок в неделю.

Сейчас производители масок просят государство включить их товар в государственный резерв.

Добавим, что по состоянию на 10 июня во Франции подтверждено 155 156 случаев заражения коронавирусом, 29 тысяч человек умерли, выздоровели – 71 832.