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Коронавирус во Франции: количество жертв растет

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Коронавирус во Франции: число жертв растет / Getty Images

Во Франции существенно увеличилось количество летальных случаев из-за коронавируса. Так, за последние сутки в во Франции умер 471 человек, а в общей статистике число подпрыгнуло до 5 387.

Количество смертей в статистике увеличилось из-за включения в подсчет пожилых людей из "домов отдыха".

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Это подтвердил глава Генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон.

Кроме того, в так называемых во Франции "домах отдыха" для пожилых людей подтвердили 14 638 случаев заболевания COVID-19.

Во Франции свыше 26 тысяч человек госпитализированы с симптомами коронавируса, из них 6 399 в реанимации.


Как не заболеть коронавирусом/ Инфографика 24 канала

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Франции Здоровье Здоровая жизнь
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