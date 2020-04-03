Коронавирус во Франции: количество жертв растет
Во Франции существенно увеличилось количество летальных случаев из-за коронавируса. Так, за последние сутки в во Франции умер 471 человек, а в общей статистике число подпрыгнуло до 5 387.
Количество смертей в статистике увеличилось из-за включения в подсчет пожилых людей из "домов отдыха".
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Это подтвердил глава Генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон.
Кроме того, в так называемых во Франции "домах отдыха" для пожилых людей подтвердили 14 638 случаев заболевания COVID-19.
Во Франции свыше 26 тысяч человек госпитализированы с симптомами коронавируса, из них 6 399 в реанимации.
Как не заболеть коронавирусом/ Инфографика 24 канала
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