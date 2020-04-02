Франция вышла на 4 место по количеству смертей из-за COVID-19 в мире
Из-за коронавируса во Франции за сутки 1 апреля умерли более полутысячи человек. После Италии, США и Испании именно Франция стала четвертой страной в мире, где количество смертей от COVID-19 превысила 4 тысячи.
По данным Минздрава Франции и worldometers, в стране количество жертв коронавируса состоянию на начало суток 2 апреля составляет 4032 человека. Только за прошедшие сутки умерли 509 человек.
Обратите внимание Во Франции протестуют лекарства против коронавируса, сделанные из крови морских червей
Коронавирус во Франции: что происходит
- По состоянию к началу 2 апреля количество инфицированных людей составляет до 56 989.
- 4 032 человека умерли.
- В тяжелом состоянии еще 6 017.
- Выздоровели 10 935 человек
Больные COVID-19 по возрасту:
- 34% людей, которые находятся в больницах – моложе 60 лет,
- 60% – от 60 до 80 лет.
- Менее 100 пациентов имеют 30 лет и меньше.
Франция сейчас на четвертом месте в мире среди стран, в которых количество смертельных случаев от коронавируса превысила 4 тысячи. Первая тройка: Италия – более 13 тысяч, Испания – более 9 тысяч, США – более 5 тысяч.
Режим изоляции во Франции, напомним, действует с 17 марта: людям запретили выходить из дома, разве что на работу, в магазины за товарами первой необходимости или чтобы пойти в больницу.
В эти страны не стоит ехать, пока в мире бушует пандемия COVID-19 / Инфографика 24 канала
Читайте также
-
Если карантин ослабят – в Украине умрет 1,5 миллиона человек, – инфекционист1 апреля , 18:09
-
Вслед за Супрун посольство Украины в США тоже попросило помощи у Маска в твиттересегодня , 01:18
-
На Ровненщине обнаружили новые 4 случая заражения коронавирусом1 апреля , 21:36
-
Иммунитет к коронавирусу: жители одной провинции Италии совсем не болеют COVID-191 апреля , 17:56
-
Ульяна Супрун попросила Маска помочь Украине с аппаратами ИВЛ1 апреля , 18:15
-
В роддоме в Ивано-Франковске умерла вторая женщина: подробности1 апреля , 20:35