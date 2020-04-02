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Франция вышла на 4 место по количеству смертей из-за COVID-19 в мире

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Коронавирус во Франции: последние новости / RFI

Из-за коронавируса во Франции за сутки 1 апреля умерли более полутысячи человек. После Италии, США и Испании именно Франция стала четвертой страной в мире, где количество смертей от COVID-19 превысила 4 тысячи.

По данным Минздрава Франции и worldometers, в стране количество жертв коронавируса состоянию на начало суток 2 апреля составляет 4032 человека. Только за прошедшие сутки умерли 509 человек.

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Коронавирус во Франции: что происходит

  • По состоянию к началу 2 апреля количество инфицированных людей составляет до 56 989.
  • 4 032 человека умерли.
  • В тяжелом состоянии еще 6 017.
  • Выздоровели 10 935 человек

Больные COVID-19 по возрасту:

  • 34% людей, которые находятся в больницах – моложе 60 лет,
  • 60% – от 60 до 80 лет.
  • Менее 100 пациентов имеют 30 лет и меньше.

Франция сейчас на четвертом месте в мире среди стран, в которых количество смертельных случаев от коронавируса превысила 4 тысячи. Первая тройка: Италия – более 13 тысяч, Испания – более 9 тысяч, США – более 5 тысяч.

Режим изоляции во Франции, напомним, действует с 17 марта: людям запретили выходить из дома, разве что на работу, в магазины за товарами первой необходимости или чтобы пойти в больницу.

Франция
В эти страны не стоит ехать, пока в мире бушует пандемия COVID-19 / Инфографика 24 канала

Автор: Олесь Друкач
Теги: Здоровье Медицина Новости Здоровье Коронавирус COVID-19 Новости Франции
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