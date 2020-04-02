Франция вышла на 4 место по количеству смертей из-за COVID-19 в мире

Из-за коронавируса во Франции за сутки 1 апреля умерли более полутысячи человек. После Италии, США и Испании именно Франция стала четвертой страной в мире, где количество смертей от COVID-19 превысила 4 тысячи.

По данным Минздрава Франции и worldometers , в стране количество жертв коронавируса состоянию на начало суток 2 апреля составляет 4032 человека. Только за прошедшие сутки умерли 509 человек.

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Коронавирус во Франции: что происходит

По состоянию к началу 2 апреля количество инфицированных людей составляет до 56 989.

4 032 человека умерли.

В тяжелом состоянии еще 6 017.

Выздоровели 10 935 человек

Больные COVID-19 по возрасту:

34% людей, которые находятся в больницах – моложе 60 лет,

60% – от 60 до 80 лет.

Менее 100 пациентов имеют 30 лет и меньше.

Франция сейчас на четвертом месте в мире среди стран, в которых количество смертельных случаев от коронавируса превысила 4 тысячи. П ервая тройка: Италия – более 13 тысяч , Испания – более 9 тысяч , США – более 5 тысяч .

Режим изоляции во Франции , напомним, действует с 17 марта: людям запретили выходить из дома, разве что на работу, в магазины за товарами первой необходимости или чтобы пойти в больницу.