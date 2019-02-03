Гаджеты могут замедлять развитие ребенка: неожиданное исследование

143 Читати новину українською
Гаджеты могут замедлять развитие ребенка
Гаджеты могут замедлять развитие ребенка / Unsplash

Канадские ученые провели долгосрочное исследование с участием почти 2,5 тысяч канадских детей и выяснили, что долгое сидение перед экраном в возрасте двух и трех лет приводит к низким результатам в тестах развития в трехлетнем и пятилетнем возрасте.

Современные дети начинают знакомиться с технологиями достаточно рано, смотря телевизор или видео на смартфоне и играя в разные игры. Несмотря на то, что материал может быть и образовательным, исследования говорят о том, что развитие когнитивных способностей гаджеты не ускоряют.

Читайте также: Как смартфон влияет на вашу личную жизнь

Более того, ситуация может быть и обратной – маленькие дети, которые проводят много времени за мониторами и экранами гаджетов, могут уступать своим сверстникам, которые развиваются "более традиционно". Данных в пользу этого, однако, не так много.

Изучить связь между временем, проведенным за использованием гаджетов, и когнитивными способностями детей, решили психологи под руководством Шери Мадиган (Sheri Madigan) из Университета Калгари. В течение нескольких лет они наблюдали за 2441 ребенком (47,9 процента – мальчики): данные о них были получены в возрасте двух, трех и пяти лет.

Смартфоны убивают интеллект?

Ученые собрали данные о том, сколько часов в неделю каждый ребенок смотрит телевизор: эту информацию предоставили матери участников, которые также сообщили о своем социоэкономическом статусе, семейном положенит и возрасте родов (все это учли как побочные переменные при анализе). Когнитивное развитие детей проверили посредством стандартизированного теста ASQ-3, который позволяет оценить соответствие умственных способностей детей их возрасту.

В среднем дети проводили перед экранами 17 часов в неделю в возрасте двух лет, 25 часов в возрасте трех лет и 10,8 – в пять лет. Ученые выяснили, что большее время использование гаджетов в неделю в возрасте двух лет привело к низким результатам когнитивного теста в возрасте трех лет (коэффициент корреляции между временем использования гаджетов и оценкой когнитивных способностей – -0,02), а в возрасте трех лет – к низким результатам в пятилетнем возрасте (коэффициент корреляции -0,06). При этом ученые не обнаружили обратной связи, то есть низкие показатели умственных способностей не приводили к тому, что дети больше времени проводили за гаджетами.

Книжка вместо телефона

Авторы не делают прямых выводов о причинно-следственной связи между двумя переменными, но отмечают, что она однонаправленная (то есть одна переменная вызывает изменения другой в одних временных рамках, но не наоборот), что может говорить о том, что использование гаджетов на самом деле может затормозить развитие ребенка. Ученые рекомендуют родителям пересмотреть привычки ребенка по использованию гаджетов для того, чтобы избежать возможных негативных последствий.

Чрезмерное использование гаджетов может затормозить когнитивное развитие маленьких детей, сообщается статье, опубликованной в JAMA Pediatrics.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
Главные новости 4 февраля: сокрушительный удар по врагу на Донбассе и рекорд в ЦИК
сегодня
4424
Теги: Здоровье Смартфоны Техно Дети
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Диагноз "рак": как воспринять и поддержать
4 февраля 18:30 Диагноз "рак": как воспринять и поддержать
Олександр Бевза 120
Как не заболеть раком: советы ведущего онколога
4 февраля 14:00 Как не заболеть раком: советы ведущего онколога
Олександр Бевза 705
Почему гомосексуальность – естественно, а гомофобия – нет
1 февраля 18:00 Почему гомосексуальность – естественно, а гомофобия – нет
Олександр Бевза 579
Варикоз: симптомы, профилактика и лечение
29 января 16:00 Варикоз: симптомы, профилактика и лечение
277
Все о протеине: виды, польза и как употреблять при похудении и нагрузках
28 января 16:00 Все о протеине: виды, польза и как употреблять при похудении и нагрузках
371
Раннее выявление онкологии: как в мире и Украине диагностируют рак
10 января 16:02 Раннее выявление онкологии: как в мире и Украине диагностируют рак
Олександр Бевза 1424
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук