Гаджеты могут замедлять развитие ребенка: неожиданное исследование

Канадские ученые провели долгосрочное исследование с участием почти 2,5 тысяч канадских детей и выяснили, что долгое сидение перед экраном в возрасте двух и трех лет приводит к низким результатам в тестах развития в трехлетнем и пятилетнем возрасте.

Современные дети начинают знакомиться с технологиями достаточно рано, смотря телевизор или видео на смартфоне и играя в разные игры. Несмотря на то, что материал может быть и образовательным, исследования говорят о том, что развитие когнитивных способностей гаджеты не ускоряют.

Читайте также: Как смартфон влияет на вашу личную жизнь

Более того, ситуация может быть и обратной – маленькие дети, которые проводят много времени за мониторами и экранами гаджетов, могут уступать своим сверстникам, которые развиваются "более традиционно". Данных в пользу этого, однако, не так много.

Изучить связь между временем, проведенным за использованием гаджетов, и когнитивными способностями детей, решили психологи под руководством Шери Мадиган (Sheri Madigan) из Университета Калгари. В течение нескольких лет они наблюдали за 2441 ребенком (47,9 процента – мальчики): данные о них были получены в возрасте двух, трех и пяти лет.

Смартфоны убивают интеллект?

Ученые собрали данные о том, сколько часов в неделю каждый ребенок смотрит телевизор: эту информацию предоставили матери участников, которые также сообщили о своем социоэкономическом статусе, семейном положенит и возрасте родов (все это учли как побочные переменные при анализе). Когнитивное развитие детей проверили посредством стандартизированного теста ASQ-3, который позволяет оценить соответствие умственных способностей детей их возрасту.

В среднем дети проводили перед экранами 17 часов в неделю в возрасте двух лет, 25 часов в возрасте трех лет и 10,8 – в пять лет. Ученые выяснили, что большее время использование гаджетов в неделю в возрасте двух лет привело к низким результатам когнитивного теста в возрасте трех лет (коэффициент корреляции между временем использования гаджетов и оценкой когнитивных способностей – -0,02), а в возрасте трех лет – к низким результатам в пятилетнем возрасте (коэффициент корреляции -0,06). При этом ученые не обнаружили обратной связи, то есть низкие показатели умственных способностей не приводили к тому, что дети больше времени проводили за гаджетами.

Книжка вместо телефона

Авторы не делают прямых выводов о причинно-следственной связи между двумя переменными, но отмечают, что она однонаправленная (то есть одна переменная вызывает изменения другой в одних временных рамках, но не наоборот), что может говорить о том, что использование гаджетов на самом деле может затормозить развитие ребенка. Ученые рекомендуют родителям пересмотреть привычки ребенка по использованию гаджетов для того, чтобы избежать возможных негативных последствий.

Чрезмерное использование гаджетов может затормозить когнитивное развитие маленьких детей, сообщается статье, опубликованной в JAMA Pediatrics.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно