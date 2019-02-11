Гармоничные отношения: почему не стоит быть "половинкой"

От влюбленных пар часто можно услышать фразы "мы одно целое", "у нас – одно сердце на двоих" и другие. Однако, психологи предупреждают, что в здоровых и гармоничных отношениях каждый партнер должен быть самодостаточной личностью, а не "частицей" другого.

Как отметила гештальт-терапевт Наталья Ярош и психологи Олеся Тихоненко и Ирина Музычук, считать себя половинкой партнера — не всегда хорошо, пишет "Экспресс".

Читайте также: Как сохранить отношения и не терпеть то, что не нравится

"Обычно отношения начинаются с конфлюэнции (слияния), влюбленные считают себя одним целым, ведь у них общие желания и интересы. Когда этап романтики проходит, партнеры начинают подсознательно идентифицировать себя как отдельную личность. И если двое самодостаточные люди, но при этом не теряют интереса друг к другу, отношения становятся здоровыми, зрелыми и гармоничными", – подчеркнула Тихоненко.

Иногда бывает такое, что один партнер начинает считать себя цельным, а второй его половинкой. Он забывает о себе и собственных интересах ради любимого человека. Тогда в отношениях возникает зависимость.

Если человек может удовлетворять свои желания лишь благодаря партнеру, только с ним чувствует себя полноценно, а без него – беспомощно, это свидетельствует о зависимости

– пояснила Наталья Ярош.

Чаще всего из-за гендерного неравенства в нашем обществе половинкой в отношениях чувствуют себя женщины. Они могут зависеть от мужчины, который зарабатывает деньги, является успешным, поэтому чувствуют себя неполноценными и не могут идентифицировать себя отдельно.

Однако, немало женщин такое состояние считают нормальным, и вполне довольны статусом "половинки". Они не хотят реализовывать себя в чем-то другом, кроме семейной жизни и готовы служить мужу, детям.

Также психологи объяснили, что зависимость и привязанность – это разные вещи.

"Привязанность – это когда двое людей испытывают положительные эмоции, любовь, а отдельно скучают друг без друга, но при этом не ощущают беспомощности. Привязанность не является негативным явлением", – добавили они.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.