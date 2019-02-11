Гармоничные отношения: почему не стоит быть "половинкой"

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Почему опасно считать себя второй половинкой партнера
Почему опасно считать себя второй половинкой партнера / Фото из открытых источников

От влюбленных пар часто можно услышать фразы "мы одно целое", "у нас – одно сердце на двоих" и другие. Однако, психологи предупреждают, что в здоровых и гармоничных отношениях каждый партнер должен быть самодостаточной личностью, а не "частицей" другого.

Как отметила гештальт-терапевт Наталья Ярош и психологи Олеся Тихоненко и Ирина Музычук, считать себя половинкой партнера — не всегда хорошо, пишет "Экспресс".

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"Обычно отношения начинаются с конфлюэнции (слияния), влюбленные считают себя одним целым, ведь у них общие желания и интересы. Когда этап романтики проходит, партнеры начинают подсознательно идентифицировать себя как отдельную личность. И если двое самодостаточные люди, но при этом не теряют интереса друг к другу, отношения становятся здоровыми, зрелыми и гармоничными", – подчеркнула Тихоненко.

Иногда бывает такое, что один партнер начинает считать себя цельным, а второй его половинкой. Он забывает о себе и собственных интересах ради любимого человека. Тогда в отношениях возникает зависимость.

Если человек может удовлетворять свои желания лишь благодаря партнеру, только с ним чувствует себя полноценно, а без него – беспомощно, это свидетельствует о зависимости
– пояснила Наталья Ярош.

Чаще всего из-за гендерного неравенства в нашем обществе половинкой в отношениях чувствуют себя женщины. Они могут зависеть от мужчины, который зарабатывает деньги, является успешным, поэтому чувствуют себя неполноценными и не могут идентифицировать себя отдельно.

via GIPHY

Однако, немало женщин такое состояние считают нормальным, и вполне довольны статусом "половинки". Они не хотят реализовывать себя в чем-то другом, кроме семейной жизни и готовы служить мужу, детям.

Также психологи объяснили, что зависимость и привязанность – это разные вещи.

"Привязанность – это когда двое людей испытывают положительные эмоции, любовь, а отдельно скучают друг без друга, но при этом не ощущают беспомощности. Привязанность не является негативным явлением", – добавили они.

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Теги: Здоровье Здоровая жизнь Психология
Источник: 24 Канал
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