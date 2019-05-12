Гастрит: как лечить и как уберечься от заболевания

Гастрит — это заболевание, при котором образуется воспаление оболочек желудка. И чтобы избежать проблем с желудочно-кишечным трактом, следует придерживаться простых рекомендаций медиков.

Ваш врач заподозрит гастрит уже при беседе с вами и назначит обследование. Самый надежный способ – гастроскопия с определением хеликобактер пилори. Если гастроскопию сделать невозможно, то могут назначить рентген желудка (выполняется с приемом контрастной жидкости), рассказал терапевт, кардиолог и диетолог Филипп Кузьменко.

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Лечение гастрита

Устранить причины: прекратить прием нестероидных противовоспалительных средств, алкоголя, бросить курить.

Таблетки. Схему лечения подбирает врач.

Существуют следующие типы лекарств: антибиотики для уничтожения хеликобактер пилори – Кларитромицин, Амоксициллин. Препараты, блокирующие выработку кислоты в желудке. Есть две основные группы: Блокаторы протонной помпы – Омепразол, Пантопразол, Рабепразол. Н2-гистаминовые блокаторы (не путать с Н1) – Ранитидин, Фамотидин. Антациды. Выработку кислоты не останавливают, но гасят ее.

Профилактика гастрита

Важнейшим и самым простым способом уберечься от гастрита является здоровое питание. Есть необходимо хотя бы четыре раза в день и употреблять пищу небольшими порциями.

Стоит не забывать о том, что завтрак должен быть сытным, а ужин — легким. Медики рекомендуют потреблять рыбу, диетические сорта мяса и птицы, свежую зелень, овощи, фрукты и натуральные соки.



Чтобы избежать гастрита – ешьте супы

Стоит отказаться от жареной свинины, газированных и алкогольных напитков и пирожных. Также лучше забыть про такие продукты, как: чипсы, сухарики, соленые орешки, копченые и консервированные продукты, колбасные изделия, фастфуд и сдоба. Еще специалисты рекомендуют ограничить добавление в блюда специй и приправ (чеснок, лук, перец, лимонный сок, горчица и другое).

Кроме того, чтобы уберечь желудок от гастрита, стоит:

не пить кофе натощак; ограничить употребление колбасных изделий и полуфабрикатов; не пропускать завтрак и не есть за 2 часа до сна; не употреблять слишком холодную или горячую пищу и не переедать; тщательно пережевывать пищу; не есть на пустой желудок слишком кислую пищу; не заниматься самолечением.



Чтобы избежать гастрита – не пейте кофе натощак

Питание во время гастрита

Если у человека диагностировали острый гастрит, придется отказаться от потребления свежих овощей, фруктов, хлебобулочных изделий, кофе, чая, сыра.

Разрешено есть не наваристые слизистые супы, постную отварную рыбу и мясо, некислый протертый творог, пить домашний кисель и некрепкий чай. Блюда должны быть исключительно вареными или тушеными, а добавление соли – минимальным.

Если гастрит с пониженной кислотностью, рекомендуется есть кислые ягоды, фрукты, овощи, наваристые мясные, рыбные, грибные и овощные супы. Также разрешено есть каши, творог, мясо и пить натуральные соки, чай, кофе.

В блюда можно добавлять лимонный сок, уксус, зелень, пряности, овощные и фруктовые соки. Ни в коем случае нельзя есть бобовые, сухофрукты, кукурузу, жирные сорта мяса и птицы.



При гастрите с пониженной кислотностью рекомендуется есть кислые ягоды, фрукты и овощи

При гастрите с повышенной кислотностью необходимо исключить из рациона острые, соленые, жареные, копченые и консервированные блюда. Также нельзя есть наваристые мясные бульоны, обезжиренные кисломолочные продукты, твердые сыры, бобовые, пить крепкий кофе и чай. Необходимо ограничить употребление кислых фруктов и овощей, которые стимулируют секрецию соляной кислоты.

Можно употреблять супы на овощном отваре, на нежирном бульоне из рыбы, птицы или мяса, диетическое мясо (птица, кролик), картофельное пюре, рисовую, овсяную, гречневую и пшенную каши и сладкие виды фруктов.

Гастрит имеет тенденцию к постоянному развитию и может привести даже к раку, поэтому внимательно следите за своим самочувствием и периодически посещайте врача.

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