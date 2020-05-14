Где зародится следующая пандемия: предположение эксперта
Амазонский дождевой лес сейчас сильно страдает от деятельности человека. Из-за вырубки уничтожено уже более 10 тысяч квадратных километров леса. Зато в диких районах могут существовать возбудители инфекций, с которыми человечество еще не знакомо.
Урбанизация некогда диких районов способствует появлению зоонозных заболеваний – тех, которые передаются людям от животных, рассказал бразильский эколог Давид Лапола, сообщает AFP.
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Эколог добавил, что именно из-за экологического дисбаланса возникли такие заболевания, как ВИЧ, Эбола и лихорадка денге. Пока что большинство таких вспышек появлялись в Южной Азии или Африке и были частично связаны с определенными видами летучих мышей.
К слову, пока что ученые склоняются к мысли, что возбудитель коронавируса SARS-CoV-2 возник среди диких летучих мышей, после чего мог оказаться в Ухане из-за любого животного "посредника" (вероятно, это были панголины).
Амазония является огромным резервуаром вирусов. И лучше нам не испытывать судьбу,
– заметил Лапола.
Ученый добавил, что огромное биоразнообразие Амазонии может сделать регион "самым большим коронавирусным бассейном в мире".
Отметим, что леса Амазонии простираются через Бразилию, Перу, Колумбию, Венесуэлу, Эквадор, Боливию, Гаяну, Суринаму и Французскую Гвиану.
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