Где зародится следующая пандемия: предположение эксперта

Амазонский дождевой лес сейчас сильно страдает от деятельности человека. Из-за вырубки уничтожено уже более 10 тысяч квадратных километров леса. Зато в диких районах могут существовать возбудители инфекций, с которыми человечество еще не знакомо.

Урбанизация некогда диких районов способствует появлению зоонозных заболеваний – тех, которые передаются людям от животных, рассказал бразильский эколог Давид Лапола, сообщает AFP.

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Эколог добавил, что именно из-за экологического дисбаланса возникли такие заболевания, как ВИЧ, Эбола и лихорадка денге. Пока что большинство таких вспышек появлялись в Южной Азии или Африке и были частично связаны с определенными видами летучих мышей.

К слову, пока что ученые склоняются к мысли, что возбудитель коронавируса SARS-CoV-2 возник среди диких летучих мышей, после чего мог оказаться в Ухане из-за любого животного "посредника" (вероятно, это были панголины).

Амазония является огромным резервуаром вирусов. И лучше нам не испытывать судьбу,

– заметил Лапола.

Ученый добавил, что огромное биоразнообразие Амазонии может сделать регион "самым большим коронавирусным бассейном в мире".

Отметим, что леса Амазонии простираются через Бразилию, Перу, Колумбию, Венесуэлу, Эквадор, Боливию, Гаяну, Суринаму и Французскую Гвиану.

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