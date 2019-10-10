Где дома собирается больше всего бактерий – ответ микробиологов
Многие люди считают самым грязным местом в доме – туалет. Именно поэтому люди тщательно и регулярно моют его специальными растворами, используют бумажные покрытия. Однако, специалисты убеждают, что в наших домах есть и более грязные места.
CNN поговорили с микробиологом Чарльзом Гербой о том, какие уголки наших жилищ скрывают наибольшее количество болезнетворных бактерий.
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Самое грязное место в доме
Унитаз стереотипно считают самым грязным местом в доме, однако, это не всегда так.
В кухонной раковине больше фекальных бактерий, чем в унитазе после того, как вы спустите воду,
– говорит доктор Герба.
Однако, если смывать воду, не закрывая крышку, бактерии разлетаются во все стороны и оседают на предметах, даже на зубных щетках, полотенцах и мыле.
Часто бактерии оседают на зубных щетках
Меняйте полотенца раз в три-четыре дня, потому что влажная среда прекрасно подходит для размножения бактерий. Холодная вода, кстати, не обезвреживает микробы. Чтобы действительно очистить полотенца – стирайте их в горячей воде и хорошо просушивайте.
Следовательно, самое грязное место в доме – кухня, так как здесь бывают продукты, которые могут быть источником сальмонеллеза или кишечной палочки. В частности, сальмонелла может храниться на доске для разделки мяса.
Помните, что мясо может быть источником кишечной палочки или сальмонеллеза
Опасна и раковина – многие именно в нее кладут мясо, чтобы разморозить его, промывают сырую курицу.
Как бороться с микробами на кухне
Микробиолог советует чистить раздельные доски и раковину хлоркой. Именно поэтому многие спецсредства для кухни содержат его в составе. Можно пользоваться средствами, или делать раствор самому – смешать 1 ст. ложку хлорки с 3,8 л воды.
Таким раствором следует также очищать пол на кухне, достаточно раз в месяц, но такой метод весьма эффективно очистит кухню от бактерий.
Слабым раствором хлора регулярно протирайте ручки крана и кухонные поверхности – раз в день после приготовления пищи.
Поддерживая чистоту на кухне, вы бережете свое здоровье
Очищать стоит и ручки холодильника, так как к ним часто прикасаются после разделки мяса.
Стоит обратить внимание также на кухонные губки и тряпки, на которых собирается очень много бактерий. Меняйте их не реже, чем раз в неделю.
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