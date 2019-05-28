Где в Киеве можно и нельзя купаться в 2019 году

Официально пляжный сезон в Киеве стартует, когда вода в водоемах повысится до +17 градусов по Цельсию. А также после того, как работники киевского лабораторного центра смогут взять анализы воды.

Несмотря на это, эксперты просят купаться только на тех пляжах, что приспособлены к этому.

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Киевская городская государственная администрация опубликовала распоряжение № 830 с перечнем мест, где можно и нельзя купаться и перечнем лучших пляжей.

Где можно купаться и загорать в Киеве

Черторой – р. Днепр, возле парка "Муромец";

Вербный – озеро Вербное, ул. Приозерная;

Пуща-Водица – пруд Горащиха, на р. Котурка, в Пуще-Водице (8-я линия);

Венеция-пролив Венецианский, остров Долобецкий;

Детский-пролив Венецианский, остров Венецианский;

Золотой – р. Днепр, остров Венецианский;

Молодежный – р. Десенка, остров Долобецкий;

Предместная Слободка-р. Днепр, остров Венецианский;

Радуга-озеро Радуга, ул. Радужная;

Тельбин озеро Тельбин, проспект Павла Тычины;

Центральный – р. Днепр, остров Труханов;

Радуга-Русановский пролив, ул. Никольско-Слободская;

Галерный-залив Галерный, ул. Набережно-Корчеватская;

Троещина – залив г. Десенка, ур. Вербняки, вул. Оноре де Бальзака.

На каких пляжах можно отдохнуть без купания

Белая – озеро Белое, проспект Героев Сталинграда;

Верхняя – залив Собачье Устье, ул. Приречная;

Наталка-залив Наталка, ул. Приречная;

Редьчина – оз. Редьчине, вул. Богатырская;

Городская – стал Городской в Пуще-Водице (4-я линия);

Березняки – р. Днепр, Днепровская набережная;

Довбичка-р. Десенка, остров Труханов;

Лесная – оз. Лесное (ДВРЗ);

Русановская коса – Русановский пролив, Русановская набережная;

Русановский канал – Русановский канал, ул. Энтузиастов;

Алмазная-ОС. Алмазное, ул. Пуховская;

Осокорки – р. Днепр, ул. Малоземельная;

Солнечная – ул. Ревуцкого;

Совская балка – вул. Петра Радченко;

Святошин-пруд № 14 на р. Нивка, ул. Верховинная;

Голубя – просп. Георгия Гонгадзе;

Синеозерная-просп. Правды;

Горбачиха – Русановский пролив, ур. Горбачиха.

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