Где в Киеве можно и нельзя купаться в 2019 году
Официально пляжный сезон в Киеве стартует, когда вода в водоемах повысится до +17 градусов по Цельсию. А также после того, как работники киевского лабораторного центра смогут взять анализы воды.
Несмотря на это, эксперты просят купаться только на тех пляжах, что приспособлены к этому.
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Киевская городская государственная администрация опубликовала распоряжение № 830 с перечнем мест, где можно и нельзя купаться и перечнем лучших пляжей.
Где можно купаться и загорать в Киеве
Черторой – р. Днепр, возле парка "Муромец";
Вербный – озеро Вербное, ул. Приозерная;
Пуща-Водица – пруд Горащиха, на р. Котурка, в Пуще-Водице (8-я линия);
Венеция-пролив Венецианский, остров Долобецкий;
Детский-пролив Венецианский, остров Венецианский;
Золотой – р. Днепр, остров Венецианский;
Молодежный – р. Десенка, остров Долобецкий;
Предместная Слободка-р. Днепр, остров Венецианский;
Радуга-озеро Радуга, ул. Радужная;
Тельбин озеро Тельбин, проспект Павла Тычины;
Центральный – р. Днепр, остров Труханов;
Радуга-Русановский пролив, ул. Никольско-Слободская;
Галерный-залив Галерный, ул. Набережно-Корчеватская;
Троещина – залив г. Десенка, ур. Вербняки, вул. Оноре де Бальзака.
На каких пляжах можно отдохнуть без купания
Белая – озеро Белое, проспект Героев Сталинграда;
Верхняя – залив Собачье Устье, ул. Приречная;
Наталка-залив Наталка, ул. Приречная;
Редьчина – оз. Редьчине, вул. Богатырская;
Городская – стал Городской в Пуще-Водице (4-я линия);
Березняки – р. Днепр, Днепровская набережная;
Довбичка-р. Десенка, остров Труханов;
Лесная – оз. Лесное (ДВРЗ);
Русановская коса – Русановский пролив, Русановская набережная;
Русановский канал – Русановский канал, ул. Энтузиастов;
Алмазная-ОС. Алмазное, ул. Пуховская;
Осокорки – р. Днепр, ул. Малоземельная;
Солнечная – ул. Ревуцкого;
Совская балка – вул. Петра Радченко;
Святошин-пруд № 14 на р. Нивка, ул. Верховинная;
Голубя – просп. Георгия Гонгадзе;
Синеозерная-просп. Правды;
Горбачиха – Русановский пролив, ур. Горбачиха.
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