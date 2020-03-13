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Список больниц Киева, где можно пройти тест на коронавирус

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13 марта опубликовали список 7 базовых больниц Киева, в которых есть экспресс-тесты на выявление коронавируса. Диагностику можно сделать бесплатно, но только по назначению врача.

Об этом написал єкс-нардеп Мустафа Найем.

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В каких больницах можно провериться на коронавирус:

  • Александровская клиническая больница г. Киева;
  • Киевская городская клиническая больница № 4;
  • Киевская городская клиническая больница № 9;
  • Киевская городская детская клиническая больница № 1;
  • Киевская городская детская клиническая больница № 2;
  • Киевская городская детская клиническая инфекционная больница;
  • Киевский городской центр репродуктивной и перинатальной медицины.

Он добавил, что экспресс-тесты проводятся исключительно по медицинским показаниям, в медицинском учреждении и бесплатно.

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Автор: Александр Бевза
Теги: Коронавирус в Украине Здоровье Лечение Профилактика заболеваний Новости Здоровье Новости Киева
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