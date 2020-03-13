Список больниц Киева, где можно пройти тест на коронавирус

13 марта опубликовали список 7 базовых больниц Киева, в которых есть экспресс-тесты на выявление коронавируса. Диагностику можно сделать бесплатно, но только по назначению врача.

Об этом написал єкс-нардеп Мустафа Найем. Также по теме: Экспресс тест-системы для выявления коронавируса направили в 8 областей Украины В каких больницах можно провериться на коронавирус: Александровская клиническая больница г. Киева;

Киевская городская клиническая больница № 4;

Киевская городская клиническая больница № 9;

Киевская городская детская клиническая больница № 1;

Киевская городская детская клиническая больница № 2;

Киевская городская детская клиническая инфекционная больница;

Киевский городской центр репродуктивной и перинатальной медицины. Он добавил, что экспресс-тесты проводятся исключительно по медицинским показаниям, в медицинском учреждении и бесплатно.

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