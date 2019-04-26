Где живут самые счастливые в мире люди: результат исследования

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Самые счастливые люди живут в Парагвае
Самые счастливые люди живут в Парагвае / Фото из открытых источников

Люди во всем мире становятся более обозленными, напряженными и обеспокоенными. Однако, среди прочих, есть страны, где люди счастливее других.

Так, из 150 тысяч человек, опрошенных в более чем 140 странах мира, треть сказали, что они часто испытывают стресс, а по меньшей мере один из пяти опрошенных испытывает большую грусть или гнев. Таким образом, больше всего негатива испытывают жители африканского Чада, на втором месте – соседний Нигер. К этой компании добавились также жители африканского континента из Сьерра-Леоне. Таковы результаты исследования Gallup Global Emotions, передает BBC.

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Кроме того, опрос выявил, что уровень стресса в мире остается на высоком уровне, уровень беспокойства и грусти среди людей во всем мире также выросли. Около 39% опрошенных сказали, что они чувствовали обеспокоенность накануне опроса, а 35% – испытывали стресс накануне.

Где же живут самые счастливые люди? Похоже, что в Латинской Америке.

Около 71% опрошенных сказали, что они чувствовали большое удовольствие за день до опроса. Да, среди наиболее положительных жителей нашей планеты оказались граждане Парагвая. За ними следуют жители Панамы, Гватемалы, Мексики и Сальвадора.


Самые счастливые люди живут в Парагвае

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Теги: Здоровье Новости Здоровье Психология Социологическое исследование
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