Геи имеют более высокий риск заболеть раком кожи, чем натуралы

Гомосексуальные и бисексуальные мужчины имеют более высокий риск заболеть различными видами рака кожи. Ученые считают, что это происходит из-за частого посещения солярия.

В группе из 45 000 американцев распространенность рака кожи у геев и бисексуалов составила 8,1-8,4%, а среди мужчин гетеросексуальной ориентации лишь 6,7%, пишет JAMA Dermatology.

Также на тему: В Швейцарии гомофобию признали преступлением

При этом риск геев и бисексуалов заболеть раком кожи был таким, как и у женщин традиционной ориентации.

Почему геи чаще болеют раком кожи?

Авторы исследования объясняют это тем, что геи посещают солярии и загорают гораздо чаще чем мужчины-гетеросексуалы. Солярии – известный фактор риска рака кожи, они влияют на человека ультрафиолетовыми лучами. Зависимость от солярия сильно увеличивает опасность этих опухолей.



Солярий повышает риск рака кожи / unsplash.com

Это исследование стало самым крупным из тех, которые связывали распространенность рака кожи в зависимости от сексуальной ориентации. Авторы исследования признаются, что ранее наука ничего не подозревала о таких различиях. Но людям необходимо продолжать задавать вопросы, пусть и не совсем для них комфортные, чтобы иметь возможность справиться с этой проблемой и принять все меры профилактики.

Почему это важно?

Рак кожи относится к числу тех, которые все чаще встречают во многих странах мира, что связано с резким скачком поездок и путешествий в теплые страны, а также ростом популярности соляриев. Опухоли кожи хорошо поддаются лечению, но злокачественная меланома (2% всех видов рака кожи), имеет очень высокую летальность и степень агрессивности.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.