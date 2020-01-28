Почему не стоит лечить геморрой народными методами и какие последствия это может иметь

Геморрой – состояние, которое приносит немало дискомфорта, неприятные симптомы и возможные осложнения, которые только ухудшают состояние больного. Следовательно, с надеждой на улучшение состояния иногда люди прибегают к методам народной медицины. Но вместо желаемого результата получают тяжелые последствия.

Почему нельзя лечить геморрой народными средствами, объясняем дальше.

​Читайте также: Как вылечить геморрой: советы врача

Что такое геморрой

Геморроем называют расширение сосудистых сплетений в области ануса, которые образуют геморроидальные узлы, а их воспаление и вызывает боль и неприятные ощущения. Такое состояние, к сожалению, достаточно распространенное и не всегда поддается лечению в домашних условиях.

Геморрой – заболевание, которое сопровождается расширением, воспалением, тромбозом геморроидальных вен, которые образуют узлы вокруг прямой кишки.

Геморроидальные узлы увеличиваются вследствие нарушения кровообращения, а именно – оттока крови в прямой кишке и области анального отверстия.

Ощущение инородного тела, дискомфорт, выделение крови, боль, усиливающаяся во время опорожнения – основные симптомы геморроя.



Почему не стоит лечить геморрой народными способами/Фото:Unsplash

Почему народная медицина не вылечит геморрой

Часто люди откладывают визит к врачу и пренебрегают приемами лекарственных средств, зато прибегают к методам народной медицины. Эффект от такого лечения даже если и есть, то это скорее самовнушение, потому что впоследствии человек чувствует обострение.

Начальная стадия болезни при отсутствии адекватного лечения может усложняться кровотечением, тромбозом геморроидального узла, инфицированием и др.

Стоит понимать всю сложность проблемы и не рисковать собственным здоровьем. Ведь устаревшие методы лечения не способны ни избавить от симптомов, ни тем более устранить проблему.

Действие трав, растений или других народных средств является слишком слабым, а иногда наоборот опасным. Прежде всего, опасность заключается в том, что человек рискует занести инфекцию в организм.

Лечение народными методами – это отсутствие лечения. Следовательно, больной затягивает течение заболевания, что приводит к серьезным осложнениям

Осложнения геморроя

Тромбоз или некроз геморроидальных узлов – геморроидальные узлы отекают, что приводит к значительному дискомфорту, как следствие, кровь сгущается и образуются тромбы. Возникает воспаление тканей.

Анальная трещина является частым осложнением геморроя. Болезненное явление, опасное тем, что увеличивает риски распространения инфекции в организме.

Сепсис – инфекционное заражение крови. Опасное и тяжелое состояние, представляющее угрозу жизни.

Парапроктит – воспаление тканей, расположенных вокруг прямой кишки.

Анемия – снижение уровня гемоглобина.

Чтобы избежать подобных осложнений, следует при первых признаках геморроя обратиться за помощью к врачу-проктологу и однозначно забыть о лечении народными методами.

Осложнения геморроя могут быть тяжелыми/Фото:Unsplash

Лечение геморроя

Очень важно при возникновении первых признаков геморроя обратиться к врачу, который после тщательного обследования назначит лечение.

Одним из обязательных условий лечения геморроя является профилактика, которая предполагает здоровый образ жизни: следите, чтобы рацион был полезным и сбалансированным, ежедневная норма воды была выпита и, конечно, будьте физически активными.

Геморрой не является простым заболеванием, если он уже возник, это требует изменения своих привычек и образа жизни. И представление о том, что геморрой можно удалить, а не лечить – не совсем верное. Ведь заболевание может иметь рецидивы.

Следовательно, следует избегать запоров, тяжелой физической работы, длительного сидения на унитазе, малоподвижного образа жизни и ожирения.

Популярным в лечении геморроя является использование местных средств – кремов или мазей, однако в современных условиях это не совсем удобный метод. Кроме того, это негигиенично.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Сейчас существует более комфортный способ лечения симптомов острого геморроя. В частности, таблетки французского производства Флебодиа 600 мг (действующее вещество – высокоочищенный диосмин), которые повышают тонус расширенных сосудов прямой кишки и оказывают противовоспалительное и обезболивающее действие.

Реклама безрецептурного лекарственного средства. РП № UA/8590/01/01 от 01.08.2018 г. Приказ МОЗ Украины №1655 от 22.07.2019 г. Перед применением лекарственного средства обязательно проконсультируйтесь с врачом и ознакомьтесь с инструкцией для медицинского применения лекарственного средства и информацией о наличии противопоказаний. Хранить в недоступном для детей месте.

Производитель: Иннотера Шузи, Франция. Представительство "Лаборатория Иннотек Интернасьйональ", адрес: Украина, 01001 м. Киев, ул. Малая Житомирская / Михайловская, 6/5, тел. [+38 044 278 06 38] (тарификация согласно тарифам вашего оператора).



