Гендерные ожидания общества меняют мозг

Ожидания общества относительно гендерных ролей меняют человеческий мозг на клеточном уровне, уверены исследователи из Университета Джорджии. Исследователи подчеркивают, что для ученых понятие "гендер" и "пол" принципиально отличаются, в то время как простые люди до сих пор могут их путать.

По словам исследователей, общество даже не задумывается, какие биологические последствия имеет гендерная идентичность. Статью об этом публикует Science Daily.

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"Мы только сейчас начинаем понимать, именно гендерная идентичность, а не пол, приводит к различиям мужского и женского мозга", – говорит Нэнси Форджер, профессор и директор Института нейронаук и одна из авторов исследования.

Пол основан на биологических факторах, таких как половые хромосомы и репродуктивные органы, тогда как гендер имеет социальную составляющую и включает в себя поведение, основанное на ожиданиях общества,

– объясняет Форджер.

Речь идет об эпигенетических метках мозга, которые управляют такими биологическими функциями, как память, развитие и восприимчивость к болезням. Эти метки участвуют в экспрессии генов и могут передаваться из поколения в поколение.

Сегодня есть достаточно доказательств, чтобы предположить, что эпигенетическая метка определяет гендерную идентичность. Было бы странно, если бы это оказалось не так, потому что любое воздействие окружающей среды может эпигенетически изменить мозг,

– объясняют ученые.

В качестве примера того, как гендерные ожидания общества могут наложить отпечаток на мозг, исследователи приводят эксперимент с крысами, проведенный в Университете Висконсина.

Ученые относились к новорожденным самкам так же, как мамы-крысы обычно относятся к детенышам мужского пола: имитировали более частое вылизывание и кормления. Такое отношение привело к изменениям в мозге животных.

Также ученые рассмотрели пример поведения общества во время Великого китайского голода в 1959-1961 годах. Тогда ресурсы в семьях были ограничены, и многие предпочитали тратить их на мальчиков, а не на девочек. Это привело к высоким показателям инвалидности и неграмотности среди женщин, выживших уже в зрелом возрасте.

Ученые считают, что стресс, связанный с гендером и пережитый в детстве, изменил мозг этих людей на клеточном уровне.

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