Генетически измененные продукты безопасны: результаты исследований

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Генетически измененные продукты безопасны
Генетически измененные продукты безопасны / pixabay.com

Совещательный орган при Министерстве труда и здравоохранения Японии сделал вывод, что генетически измененные продукты не отличаются от продуктов традиционной селекции и могут быть допущены на рынок без дополнительных проверок.

В этом Япония последовала примеру США, пишет Science.

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В чем разница с ГМО? Теоретически, CRISPR-редактирование растения не оставляет в геноме никаких следов, кроме необходимой мутации (в отличие от генетической модификации с использованием генов других организмов). FDA, главный регулятор США, приравнивает такие растения к обычным, а Европейский суд – к ГМО.

Генетичне редагування майже не відрізняється від звичайної селекції
Генетическое редактирование почти не отличается от обычной селекции

"С точки зрения безопасности разница между традиционными методами селекции и генетическим редактированием небольшая", – цитирует издание председателя комитета Хирохито Соне.

Комитет не высказался по поводу маркировки таких продуктов (ГМО в Японии подлежат дополнительной проверке и обязательной маркировке).

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Теги: Новости Здоровье Здоровое питание Здоровье Здоровая жизнь
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