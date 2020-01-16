Генитальный герпес: симптомы, лечение и профилактика

Генитальный герпес – это инфекция, которая передается половым путем и вызвана вирусом герпеса 2 и 1 типов. Полностью от болезни излечиться невозможно, но можно избежать рецидивов.

Вирус легко передается и не всегда половым путем.

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Пути заражения генитальным герпесом

Можно заразиться при любом типе половых контактов. Потому что генитальный герпес живет как на половых органах, так и в области ануса и во рту.

При плохой дезинфекции можно заразиться половым герпесом и через бытовые предметы:

Полотенца;

Зубные щетки;

Нижнее белье;

Обувь;

В банях, саунах.

Симптомы генитального герпеса

Болезнь может протекать бессимптомно, поэтому обладает высокой распространенностью в мире. Второй вариант течения генитального герпеса – характерные высыпания на половых органах и/или перианальной области. Самое тяжелый эпизод, как правило, – первый. Он может сопровождаться повышением температуры и другими симптомами интоксикации (слабость, утомляемость, головная боль, боли в мышцах и суставах). После этого инфекция, в некоторых случаях, может никак себя не проявлять, но чаще протекает в виде рецидивов высыпаний.

Диагностика генитального герпеса

Если клинические проявления типичны, то их достаточно для установления диагноза. В случае, когда возникают сомнения, "золотым" стандартом диагностики является выявление ДНК вируса методом ПЦР в материале с пораженного участка.

Лечение генитального герпеса

Лечение требуется только при наличии клинических проявлений заболевания. При первом эпизоде ​​противогерпетические препараты назначаются внутрь, далее, в зависимости от тяжести, возможно использование внешних средств, таблеток или их сочетание.

В настоящее время существует только 4 препарата с доказанной эффективностью против альфа-герпесвирусов: 3 основных – ацикловир, валацикловир, фамцикловир и 1 препарат резерва для устойчивых форм – фоскарнет. Инъекционные формы применяются только при тяжелом течении, например, герпетическом энцефалите. Назначение любых других противовирусных, иммуностимуляторов и прочей ерунды необоснованно.

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Профилактика генитального герпеса

Сейчас не существует доказанной эффективной вакцины против герпеса 1,2 типа, поэтому наиболее эффективным средством профилактики заражения является использование барьерных средств контрацепции.

Также важно повышение иммунных свойств организма:

здоровое питание;

полноценный сон

закаливание;

избегать стресса.

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