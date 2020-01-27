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География коронавируса расширяется: вспышки болезни зафиксировали в Камбодже и на Шри-Ланке

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Коронавирус добрался до Камбоджи и Шри-Ланки / Иллюстративное фото / Getty images

Смертельный коронавирус, зародившийся в китайском миллионнике Ухане, продолжает распространяться по миру. 27 января инфицированных зафиксировали в Камбодже и на Шри-Ланке.

В обоих странах – по одному случаю зараженных людей. В Камбодже 60-летний пациент с коронавирусом находится в клинике, расположенной в прибрежной провинции страны Преах Сианук. Он прилетел из Уханя. Об этом пишет VOA Cambodia.

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До того, как обратиться к врачам, он контактировал по меньшей мере с 3 членами семьи. Все сейчас под наблюдением. Более того – все они находились в Ухане вместе с мужчиной.

На Шри-Ланке первый случай заболевания диагностировали у 43-летней гражданки Китая, передает News 1st. Она прибыла на остров из китайской провинции Хубэй. Следует отметить, что административным центром провинции является город Ухань, где произошли первые заражения.

Женщину госпитализировали в инфекционную больницу 25 января. Через двое суток ее анализы показали положительную реакцию на коронавирус.

Что известно о смертельном коронавирусе: ряд фактов

  • По состоянию на 27 января от нового коронавируса в Китае умер 81 человек, заболели во всем мире – почти 3000 человек.
  • В Украине пока не зафиксирован ни один случай заболевания, однако во Львове проверяют на этот диагноз одного пациента.
  • Умирают от коронавируса в среднем 9% инфицированных.
  • В Китае власти принимают все возможные меры, чтобы предотвратить эпидемию. Там уже ввели карантин в некоторых городах, в частности, строгие ограничения в праве передвижения применены в Ухане, откуда началось заражение.
  • Туристические компании и онлайн-агентства временно прекращают организацию групповых туров. Кроме того, в Пекине с 26 января временно прекратят движение автобусов. В аэропортах ряда стран будут дополнительно проверять гостей из китайских направлений.
  • Коронавирус зафиксирован уже в Таиланде, Японии, Гонконге, Южной Корее, Саудовской Аравии, Сингапуре, Вьетнаме, Франции, Малайзии, Австралии, Непале, США, Канаде, Камбодже, Шри-Ланке.

Смертельный коронавирус: что известно о болезни – видео

 

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Автор: Ирина Выхрущ
Теги: Здоровье Китай Коронавирус 2020 Новости Здоровье Камбоджа Лечение
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