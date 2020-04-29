Гепарин добавили в протокол лечения больных COVID-19: для чего он нужен

Минздрав Украины добавил гепарин в протокол лечения больных коронавирусной инфекцией. Его решили применять для лечения и профилактики одного из осложнений, которое может вызвать COVID-19.

Об этом во время брифинга рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

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По словам Степанова, такое решение специалисты приняли из-за того, что у пациентов с коронавирусом часто стали возникать тромболитические осложнения. Он отметил, что перед тем, как добавить препарат в протокол, специалисты изучили протоколы лечения других стран.

Наши специалисты, которые составляют протокол, обратили на это внимание, посмотрели на протокол других стран, в том числе США, европейских стран, пообщались со своими коллегами... Было принято решение ввести в протокол гепарин,

– рассказал Степанов.

Гепарин – что это за препарат Антикоагулянт, предназначенный для препятствования свертыванию крови. Применяется для профилактики и терапии тромболитических заболеваний, для поддержания жидкого состояния крови в аппаратах искусственного кровообращения и гемодиализа, для предотвращения свертыванию крови при лабораторных исследованиях, а также во время операций на сердце и кровеносных сосудах.

Напомним, что отчеты ранних исследований и американских врачей также свидетельствуют о том, что COVID-19 может повысить риск аномального свертывания крови. Когда возникают сгустки в легких, сердце или мозге, это может привести к легочной эмболии, инфаркту или даже инсульту.



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