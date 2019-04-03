Гепатит А: что нужно знать о "болезни Боткина"

"Болезнь Боткина" – она же желтуха или гепатит А. Что вам известно об этом заболевании? Знаете, как оно передается? Каковы симптомы и как лечить, если все же заболели?

Как можно заразиться, вылечить и уберечься от гепатита А - читайте в материале от Здоровье 24.

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Чаще всего инфекция попадает в организм человека с пищей или водой, которая загрязнена инфицированными испражнениями.

Вирус легко подцепить, не соблюдая элементарных правил гигиены: немытые руки, плохо обработанная пища, общая посуда и тому подобное.



Гепатит А: одной из причин заражения могут быть грязные руки //Getty images

В среднем первые признаки заболевания появляются через 30 дней, но инкубационный период может составлять от 15 до 50 дней.

Первыми признаками гепатита А является повышенная температура, исчезновение аппетита, общая слабость, боль в области печени, тошнота и даже рвота.

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Такой преджелтушный период может растянуться на несколько дней или недель.

Желтушный период легко заметить визуально – у зараженного человека желтеет кожа и даже глаза, у него темнеет моча, а кал наоборот – обесцвечивается.

Переболев желтухой один раз, человек приобретает иммунитет против гепатита А на всю жизнь. Хотя профилактика никогда не помешает.

Вот несколько простых советов, как уберечься от желтухи:

Не использовать для питья, приготовления пищи и мытья посуды воду из незнакомых источников водоснабжения; Овощи и фрукты обязательно мыть перед употреблением; Строго соблюдать правила личной гигиены – мыть руки перед приготовлением пищи и после каждого посещения туалета.

Гепатит А: одним из самых действенных способов профилактики является тщательное мытье рук

Наиболее действенным способом противостояния гепатиту А называют вакцинацию – для этого обязательно необходима консультация специалиста.

Помните, что точно поставить диагноз может только врач, а самолечение может быть вредным для вашего здоровья!

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