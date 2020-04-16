Геращенко считает, что карантин может закончиться до середины мая

Заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко допускает, что карантин могут завершить до середины мая. Вместе с тем он отметил, что решение будет принимать Минздрав учитывая текущую ситуацию с распространением коронавируса в стране.

В эфире одного из телеканалов Геращенко сообщил, что решение о продлении или прекращении карантина будут принимать до конца апреля.

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Также Геращенко считает, что ограничительные меры помогли Украине избежать эпидемии огромных масштабов.

Карантин продлится столько, сколько будет рекомендовать Министерство здравоохранения. Решения о карантине принимаются не на основании размышлений Министерства внутренних дел, мы только обеспечиваем режим карантина,

– рассказал Геращенко.

Он сообщил, что, вероятнее всего, решение о целесообразности продолжения карантинных мер будут принимать ближе к дате окончания постановления, а именно к 24 апреля.



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