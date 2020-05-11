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В Германии после ослабления карантина ускорилось распространение COVID-19

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Коронавирус в Германии: какова ситуация
Коронавирус в Германии: какова ситуация / EPA

В Германии обнаружили ускорение распространения коронавируса. Так, за минувшие сутки в стране зафиксировали 667 новых случаев заражения. Умерли 26 больных, а выздоровели — около тысячи.

Об этом заявили в Институте Роберта Коха, пишет BBC.

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Коэффициент воспроизводимости вируса (R-value) превысил 1, власти Германии обеспокоены, ведь недавно в стране ослабили карантинные ограничения.

Что такое коэффициент воспроизводимости вируса R-value

Коэффициент воспроизводимости вируса показывает, сколько людей в среднем инфицирует один зараженный человек. Если он выше 1, вирус распространяется с ростом количества больных.

В Германии этот показатель вырос до 1.1. Хоть до ослабления карантина длительное время он не превышал единицу.

Увеличение числа воспроизводимости требует более пристального мониторинга ситуации в последующие дни,
– говорится в сообщении Института.

По состоянию на 11 мая в Германии зафиксировали 169 218 случаев заболевания COVID-19. От осложнений коронавируса умерли 7395 больных. Вместе с тем, 144 тысячам пациентов удалось выздороветь.

Что известно о коронавирусе в Германии

  • Коронавирус мощно ударил по Германии, как и по другим странам Европы. Первый случай здесь зарегистрировали 27 января.
  • Одним из факторов, который объясняет низкую смертность от коронавируса, является чрезвычайно большое количество тестов, проводимых в Германии.
  • Сейчас карантин начали ослаблять. Первыми откроют учреждения культуры, детские площадки и храмы.
  • В целом власти страны заявляют, что ситуация с пандемией контролируемая.
  • Германия первой в Европе начала массовое тестирование людей на антитела к COVID-19. Ученые считают, что люди, переболевшие коронавирусом, должны иметь антитела к инфекции в крови.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Новости Здоровье Коронавирус COVID-19 Здоровье Лечение
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