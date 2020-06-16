Утром 16 июня в Германии начала работать программа предупреждения о коронавирусе от правительства страны.

В Германии заработало правительственное приложение "Corona-Warn-App", которое уведомляет пользователей о том, что инфицированный коронавирусом человек находится в непосредственной близости, пишет CNN.

К теме В Австрии разработали приложение, которое извещает о контакте с больным коронавирусом

Также интересно, что если пользователь приложения получил положительный тест на коронавирус и указал эту информацию в приложении, то те пользователи, которые в определенный промежуток времени находились около этого человека, получат предупреждение.

Впрочем, из-за проблемы конфиденциальности приложение не использует центральный концентратор для хранения контактной информации. Она будет храниться на отдельных устройствах смартфонов.

Стоит заметить, что установка и пользование "Corona-Warn-App" не является обязательным для граждан Германии.

По состоянию на 16 июня в Германии зарегистрировано 188 086 случаев заражения коронавирусом. К сожалению, 8 887 пациентов умерли, но 173 100 смогли преодолеть болезнь.