Германия утвердила спецпрограмму по разработке вакцины против COVID-19 стоимостью 750 млн евро

11 мая Немецкое правительство утвердило специальную программу по разработке и налаживании производства вакцины против коронавируса стоимостью до 750 миллионов евро. Это самая большая сумма, которую министерство страны никогда не выделяло на подобные цели.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на заявление министра образования и науки Германии Ани Карличек.

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Карилчек подчеркнула, что стоимость программы демонстрирует попытки правительства сделать все, чтобы скорее получить вакцину и вернуться к нормальной жизни. Вместе с тем, она отметила, что следует оставаться реалистами и быть готовыми к неудачам.

Министр добавила, что разработка вакцины является ценным и долгим процессом, но сейчас ситуация исключительная и ученые со всего мира работают в усиленном режиме.

В Германии тестирования тоже будут проводить в ускоренном темпе, но при этом обещают строго соблюдать правила безопасности, чтобы не повредить волонтерам.

Мы, как и раньше, исходим из того, что вакцину удастся создать не раньше середины 2021 года,

– сказала Ани Карличек.

По словам Карилчек, когда начнется производство вакцины, Германия будет поставлять ее в другие страны мира.

Как не заболеть коронавирусом / Инфографика 24 канала

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