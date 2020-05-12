Германия вступает в новую фазу пандемии коронавируса, – Меркель

Германия вступает в новую фазу пандемии коронавируса, но с менее жесткими ограничениями в стране. Жителей призывают соблюдать базовые требования для предотвращения распространения нового типа вируса.

Канцлер Германии Ангела Меркель подчеркнула, что очень важно быть уверенным в том, что люди будут придерживаться рекомендаций по поведению после ослабление карантина, сообщает DW.

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По словам Меркель, Германия вступает в новую фазу пандемии COVID-19, поэтому граждане должны придерживаться основных требований: держать дистанцию и прикрывать рот и нос.

Канцлер добавила, что это важно в знак уважения к другим людям.

Сейчас в Германии в фокусе внимания будут находиться два задания: органы здравоохранения должны тщательнее отслеживать цепочку заражения и изолировать больных.

Обратите внимание! В Германии после ослабления карантина обнаружили ускорение распространения коронавируса. Так, за сутки, 10 мая, в стране зафиксировали 667 новых случаев заражения.

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