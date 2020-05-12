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Германия вступает в новую фазу пандемии коронавируса, – Меркель

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Меркель заявила о новой фазе коронавируса
Меркель заявила о новой фазе коронавируса / Getty Images

Германия вступает в новую фазу пандемии коронавируса, но с менее жесткими ограничениями в стране. Жителей призывают соблюдать базовые требования для предотвращения распространения нового типа вируса.

Канцлер Германии Ангела Меркель подчеркнула, что очень важно быть уверенным в том, что люди будут придерживаться рекомендаций по поведению после ослабление карантина, сообщает DW.

Обратите внимание Германия утвердил спецпрограмму по разработке вакцины против COVID-19 стоимостью 750 млн евро

По словам Меркель, Германия вступает в новую фазу пандемии COVID-19, поэтому граждане должны придерживаться основных требований: держать дистанцию и прикрывать рот и нос.

Канцлер добавила, что это важно в знак уважения к другим людям.

Сейчас в Германии в фокусе внимания будут находиться два задания: органы здравоохранения должны тщательнее отслеживать цепочку заражения и изолировать больных.

Обратите внимание! В Германии после ослабления карантина обнаружили ускорение распространения коронавируса. Так, за сутки, 10 мая, в стране зафиксировали 667 новых случаев заражения.

Что известно о коронавирусе в Германии

  • По состоянию на 12 мая в Германии зафиксировали свыше 172 тысяч случаев инфицирования, 7 661 человек умер, а 145 617 – выздоровели.
  • Одним из факторов, который объясняет низкую смертность от коронавируса, является чрезвычайно большое количество тестов, проводимых в Германии.
  • В Германии начали испытать вакцину против коронавируса на людях.
  • Власти Германии продлили действие предупреждения о зарубежных путешествиях до 14 июня.
  • Карантин начали ослаблять. Открыли учреждения культуры, детплощадки, храмы и магазины. Разрешили встречаться семьями.
  • В целом власти страны заявляют, что ситуация с пандемией контролируемая.
Автор: Анастасия Зазуляк
Теги: Коронавирус COVID-19 Новости политики Ангела Меркель Здоровье Лечение
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