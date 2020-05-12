Германия запретила "лечить" подростков от гомосексуальности

В Германии запретили так называемую конверсионную терапию – программу "лечения" гомосексуальности у подростков.

В частности, под запрет попадут объявления о конверсионной терапии несовершеннолетних, пишет Deutsche Welle.

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Нарушителям грозят штрафы до 30 тысяч евро или до года тюремного заключения. Кроме того, привлечь к ответственности смогут и родителей, которые заставляют детей проходить такие программы по "перевоспитанию".

Хотя закон не предусматривает полный запрет подобных практик, в нем упоминается, что также нелегально принудительное "лечение" взрослых. По словам критиков законопроекта, документ недостаточно защищает молодых людей от 18 до 26 лет от вмешательства в их личную жизнь.



Гомосексуальность не является заболеванием / unsplash.com

"Гомосексуальность – это не болезнь", – подчеркнул министр здравоохранения Германии Йенс Шпан. Политик долгое время настаивал на запрете конверсионной терапии.

Конверсионная терапия – что это? Совокупность методик по изменению сексуальной ориентации, которую также называют репаративной терапией. Этичность и эффективность таких практик вызывает много споров.

Согласно Международной классификации болезней, которой придерживается с 1999 года и украинская психиатрия, гомосексуальность не является заболеванием.

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