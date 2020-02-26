Германия разрешила эвтаназию на законодательном уровне

Теперь в Германии врачи будут оказывать консультации пациентам, которые захотят провести эвтаназию, и даже предоставлять им препараты, приводящие к летальному исходу.

Сами же врачи не смогут применять эти препараты на пациентах, сообщает DW.

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С 2015 года организации, которые способствуют эвтаназии даже для смертельно больных пациентов, были вне закона. За материальную заинтересованность в процедуре или однократное безвозмездное содействие могли лишить свободы до 3 лет и выписать штраф.

ЕЭвтаназия – это Умышленное прекращение жизни, чтобы облегчить человеку боль и страдания

При этом граждане, которые хотели уйти из жизни добровольно, все равно делали это, поехав в те страны, где эвтаназия разрешена: Нидерланды, Швейцария, Бельгия или Люксембург.



В Германии право на смерть по собственному желанию принадлежит к личным правам человека / Unsplash

Таким образом, суд решил, что право на смерть по собственному желанию принадлежит к личным правам человека. Теперь в Германии смертельно больной человек имеет право покончить жизнь самоубийством или прибегнуть к помощи третьей стороны.

Несмотря на это, данное судебное решение не означает, что законодатели не смогут регулировать деятельность организаций, которые способствуют эвтаназии.

Существует три типа эвтаназии:

Добровольная – предоставляется с согласия пациента, разрешена в Бельгии, Колумбии, Нидерландах и Канаде;

– предоставляется с согласия пациента, разрешена в Бельгии, Колумбии, Нидерландах и Канаде; Недобровольная – когда согласие пациента недоступно, и этот вид эвтаназии запрещен во всех странах;

– когда согласие пациента недоступно, и этот вид эвтаназии запрещен во всех странах; Непроизвольная – без ведома или без согласия пациента. Это явление также является незаконным и считается убийством;

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