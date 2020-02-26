24 канал техно lifestyle спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Германия разрешила эвтаназию на законодательном уровне

- Читати новину українською
В Германии разрешили эвтаназию / andrewkgabriel.com

Теперь в Германии врачи будут оказывать консультации пациентам, которые захотят провести эвтаназию, и даже предоставлять им препараты, приводящие к летальному исходу.

Сами же врачи не смогут применять эти препараты на пациентах, сообщает DW.

К теме: В "Слуге народа" готовят законопроект об эвтаназии

С 2015 года организации, которые способствуют эвтаназии даже для смертельно больных пациентов, были вне закона. За материальную заинтересованность в процедуре или однократное безвозмездное содействие могли лишить свободы до 3 лет и выписать штраф.

 
ЕЭвтаназия – это
Умышленное прекращение жизни, чтобы облегчить человеку боль и страдания

При этом граждане, которые хотели уйти из жизни добровольно, все равно делали это, поехав в те страны, где эвтаназия разрешена: Нидерланды, Швейцария, Бельгия или Люксембург.


В Германии право на смерть по собственному желанию принадлежит к личным правам человека / Unsplash

Таким образом, суд решил, что право на смерть по собственному желанию принадлежит к личным правам человека. Теперь в Германии смертельно больной человек имеет право покончить жизнь самоубийством или прибегнуть к помощи третьей стороны.

Несмотря на это, данное судебное решение не означает, что законодатели не смогут регулировать деятельность организаций, которые способствуют эвтаназии.

Существует три типа эвтаназии:

  • Добровольная – предоставляется с согласия пациента, разрешена в Бельгии, Колумбии, Нидерландах и Канаде;
  • Недобровольная – когда согласие пациента недоступно, и этот вид эвтаназии запрещен во всех странах;
  • Непроизвольная – без ведома или без согласия пациента. Это явление также является незаконным и считается убийством;

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Женские прически на короткие, средние и длинные волосы: лучшие идеи
сегодня
Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Здоровье Новости Здоровье Самоубийство Медицина
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
25 февраля 14:48 Арбидол и коронавирус: действительно ли советский препарат может вылечить Covid-19
Олександр Бевза
22 февраля 09:30 Как не купить фальсифицированные лекарства и что делать, если это произошло
Олександр Бевза
20 февраля 08:20 "Моя хата с краю": почему украинцы, выступающие против эвакуации людей из Уханя – неправы
Олександр Бевза
17 февраля 19:06 Паллиативная помощь: что это, для кого создана и где ее получить
14 февраля 09:00 Задушить любовью: как не перейти черту между любовью и паразитизмом
Олександр Бевза
Новости
Больше новостей
Залиште відгук