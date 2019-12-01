Герпангина: что это за болезнь и почему возникает

57 Читати новину українською
Что такое герпангина / volynpost

Герпангина – это вирусное поражение горла и полости рта в виде фарингита, гингивита или стоматита.

Чаще всего она вызывается энтеровирусом и является одним из симптомов вируса Коксаки, однако иногда могут быть виной и другие вирусы, рассказала врач-педиатр Оля Лескив.

К теме: Вирус Коксаки в Украине в 2019: все, что известно о болезни

 
Герпангина – симптомы
  1. Острое начало.
  2. Лихорадка.
  3. Высыпания в полости рта.
  4. Боль в ротовой полости.
  5. Трудно есть.
  6. Беспокойство и слабость.


Как лечить герпангину

На слизистой, щеках, деснах, в горле или на небе появляются везикулы. Через несколько дней они лопаются, из-за чего могут образовываться язвы.

Вокруг высыпаний характерный красный ободок, который отличает эту сыпь от других возможных.

Лечение герпангины

Лечение симптоматическое и вовсе не нуждается в антибиотиках. Чтобы обезболить горло, детям от 3 лет можно давать холодную пищу или напитки. При правильном уходе болезнь сама проходит через 10-14 дней.

Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

В центре Киева обстреляли элитный черный джип депутата Соболева: убили ребенка – видео
сегодня
2020
Автор: Едуард Хомченко
Теги: Лечение Здоровье Новости Здоровье Здоровая жизнь
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
26 ноября 19:47 В каких продуктах больше всего полезных жиров: ответ эксперта
Юлія Девда 1505
19 ноября 17:43 Опасный вирус Коксаки: симптомы и пути заражения
Ірина Полицька 63921
19 ноября 13:58 Вирус Коксаки в Украине в 2019: все, что известно о болезни
Анастасія Кушпіт 2438
19 ноября 08:51 Все о молочнице: симптомы, причины, профилактика и лечение
Олександр Бевза 104991
18 ноября 09:51 Аутизм у детей: что это такое, основные симптомы и к кому обращаться
Катерина Петренко 9107
Новости
Больше новостей
Залиште відгук