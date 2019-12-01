Герпангина: что это за болезнь и почему возникает

Герпангина – это вирусное поражение горла и полости рта в виде фарингита, гингивита или стоматита.

Чаще всего она вызывается энтеровирусом и является одним из симптомов вируса Коксаки, однако иногда могут быть виной и другие вирусы, рассказала врач-педиатр Оля Лескив.

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Герпангина – симптомы Острое начало. Лихорадка. Высыпания в полости рта. Боль в ротовой полости. Трудно есть. Беспокойство и слабость.



Как лечить герпангину

На слизистой, щеках, деснах, в горле или на небе появляются везикулы. Через несколько дней они лопаются, из-за чего могут образовываться язвы.

Вокруг высыпаний характерный красный ободок, который отличает эту сыпь от других возможных.

Лечение герпангины

Лечение симптоматическое и вовсе не нуждается в антибиотиках. Чтобы обезболить горло, детям от 3 лет можно давать холодную пищу или напитки. При правильном уходе болезнь сама проходит через 10-14 дней.

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