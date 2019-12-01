Герпангина: что это за болезнь и почему возникает
Герпангина – это вирусное поражение горла и полости рта в виде фарингита, гингивита или стоматита.
Чаще всего она вызывается энтеровирусом и является одним из симптомов вируса Коксаки, однако иногда могут быть виной и другие вирусы, рассказала врач-педиатр Оля Лескив.
К теме: Вирус Коксаки в Украине в 2019: все, что известно о болезни
- Острое начало.
- Лихорадка.
- Высыпания в полости рта.
- Боль в ротовой полости.
- Трудно есть.
- Беспокойство и слабость.
Как лечить герпангину
На слизистой, щеках, деснах, в горле или на небе появляются везикулы. Через несколько дней они лопаются, из-за чего могут образовываться язвы.
Вокруг высыпаний характерный красный ободок, который отличает эту сыпь от других возможных.
Лечение герпангины
Лечение симптоматическое и вовсе не нуждается в антибиотиках. Чтобы обезболить горло, детям от 3 лет можно давать холодную пищу или напитки. При правильном уходе болезнь сама проходит через 10-14 дней.
Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.