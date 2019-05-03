Как лечить герпес: советы врача

Герпес – это болезненные маленькие пузырьки, образующиеся на губах или возле них. Они вызваны вирусом, который называется "вирус простого герпеса".

Есть два типа вируса герпеса. Тип 1 вызывает большинство случаев герпеса. Тип 2, также известный как генитальный герпес, обычно поражает половой член или влагалище, рассказал терапевт, кардиолог и диетолог Филипп Кузьменко.

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Симптомы герпеса

Симптомы различаются в зависимости от того, впервые у человека появляется герпес. Первый случай герпеса обычно проявляется в детстве.

В первый раз, когда человек заражается герпесом, симптомы могут включать в себя:

Болезненные пузырьки на губах, рту, носу или горле, которые впоследствии покрываются корочкой Отечность шеи Лихорадка, ломоту тела, плохое самочувствие

Все это длится примерно 10-14 дней.



Герпес невозможно полностью вылечить



После первого раза вирус окончательно "переезжает" в наш организм и селиться в спинном мозге, где и остается на всю жизнь. Если вам не повезло с генетикой, то при каждом снижении иммунитета (например, на фоне или после ОРВИ или другого инфекционного заболевания) он будет напоминать о себе, снова вызывая болезненные пузырьки. К счастью, другие симптомы обычно не повторяются.

Диагностика герпеса

Часто люди могут предсказать его появление, почувствовав неприятное жжение на губах, где позже проявится простуда. Обычно диагностика не нужна, так как врач без труда "узнает" простуду, если посмотрит на нее.

Лечение герпеса

В целом, можно не лечить, само пройдет. Существует только одно противовирусное вещество от герпеса – ацикловир (и его аналоги: фамцикловир, валацикловир), в виде таблеток или крема. Но эффект у них не очень сильный (всего на 1, максимум 2 дня сокращают продолжительность болезни). Хотя у людей с проблемным иммунитетом он помогает снизить частоту возникновения. Самое главное – не трогать пузырьки, не давить их, чтобы не занести бактериальную инфекцию.

Профилактика герпеса. Когда болеете простудой не целуйте никого, не давайте никому свои столовые приборы, и не занимайтесь оральным сексом.

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