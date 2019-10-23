Когда на самом деле нужно принимать лекарства против высокого давления

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Таблетки от давления – когда принимать, какие лучше от гипертонии
Когда принимать таблетки для снижения давления / Pixabay

До недавнего времени врачи считали, что лекарства для снижения давления людям с гипертонией нужно принимать утром, однако это утверждение оказалось ошибочным.

Множество разных препаратов могут работать лучше, если их принимать в определенное время суток. Масштабное исследование показывает, что таблетки от артериального давления наиболее эффективны, когда их принимают перед сном, а не утром, сообщает European Heart Jounal.

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Сейчас врачи рекомендуют делать это утром, но это базируется на убеждении, что главное снизить утреннее артериальное давление.

Однако оказалось, что прием лекарств в вечернее время помогает контролировать не только ночное, но и дневное артериальное среднее давление у людей с гипертонией. Кроме того, риски умереть от инсульта, сердечной недостаточности или сердечного приступа уменьшаются вдвое.

Как проводилось исследование

19 000 человек были привлечены для исследования эффективности действия таблеток от высокого кровяного давления.

Пациентов разбили наугад на две группы: одна принимала таблетки утром, а другая непосредственно вечером перед сном. За ними наблюдали больше 5 лет, и оказалось, что у тех пациентов, которые принимали лекарства вечером, риски умереть от последствий гипертонии уменьшились вдвое.

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Эксперты утверждают – это легко объясняется тем, что давление должно естественным образом снижаться ночью, и если это не происходит – это автоматически повышает риск сердечных приступов и инсультов.

У пациентов, которые принимали лекарства перед сном, среднее давление ночью снижалось и даже было значительно ниже на протяжении всех суток по сравнению с теми, кто принимал лекарства каждое утро.

Это абсолютно бесплатно и может спасти много жизней,
– заявляет авторитетный ученый и профессор Рамон Гермида из Университета Виго.

По его словам, нужно провести больше исследований для различных групп населения и с как можно большим количеством марок препаратов.

Важно! Если вы сейчас принимаете лекарства против артериального давления, поделитесь этим исследованием со своим врачом-терапевтом или фармацевтом и обсудите с ним все факторы риска изменения времени приема препарата. Так как могут быть конкретные причины, почему ваш врач назначил лекарство в какой-то конкретный период суток.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Здоровье Новости Здоровье Медицина Сердечно-сосудистые заболевания исследования Лечение
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