Глава КНР Си Цзиньпин назвал смертельный коронавирус "дьяволом": детали

Президент КНР Си Цзиньпин в разговоре с руководством Всемирной организации здравоохранения назвал коронавирус "дьяволом". В то же время, он уверен, что Китай победит болезнь.

Председатель КНР считает, что ВОЗ и международное сообщество должны дать объективную и рациональную оценку вирусу. Об этом сообщает издание Asian Review.

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Вирус – это дьявол, и мы не можем позволить дьяволу скрыться,

– сказал Си Цзиньпин во время брифинга.

Китайский коронавирус 2019-nCoV: что следует знать

По состоянию на 28 января от нового коронавируса в Китае умерло 106 человек. ВОЗ повысила уровень угрозы распространения коронавируса до "высокого".

Известно, что заболели во всем мире почти 4600 человек.

В Украине не зафиксировали ни одного случая заболевания.

Умирают от коронавируса в среднем 9% инфицированных.

В Китае уже ввели карантин в некоторых городах, в частности в Ухане, откуда началось заражение.

Туристические компании и онлайн-агентства временно прекращают организацию групповых туров.

Профилактика nCoV: как уберечься

ВОЗ советует руководствоваться стандартными рекомендациями по предотвращению распространения инфекции:

Регулярно мойте руки с мылом;

Закрывайте нос и рот, когда чихаете;

Мясо, яйца и рыба должны термически обрабатываться;

Мойте фрукты и овощи;

Избегайте тесного контакта с кем-либо, кто проявляет симптомы респираторных заболеваний, такие как кашель и чихание;

Избегайте диких животных и не посещайте фермы.

Также власть Китая усилила контроль на въезд и выезд Уханя и призвала туристов воздержаться от путешествий в этот город, зато местных жителей попросили его не покидать.

Если у вас поднялась температура, появились симптомы гриппа или респираторного заболевания, советуем вам все же наведаться в больницу для того, чтобы точно определить вид инфекции.