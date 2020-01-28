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Глава КНР Си Цзиньпин назвал смертельный коронавирус "дьяволом": детали

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Си Цзиньпин / asia.nikkei.com

Президент КНР Си Цзиньпин в разговоре с руководством Всемирной организации здравоохранения назвал коронавирус "дьяволом". В то же время, он уверен, что Китай победит болезнь.

Председатель КНР считает, что ВОЗ и международное сообщество должны дать объективную и рациональную оценку вирусу. Об этом сообщает издание Asian Review.

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Вирус – это дьявол, и мы не можем позволить дьяволу скрыться,
– сказал Си Цзиньпин во время брифинга.

Китайский коронавирус 2019-nCoV: что следует знать

  • По состоянию на 28 января от нового коронавируса в Китае умерло 106 человек. ВОЗ повысила уровень угрозы распространения коронавируса до "высокого".
  • Известно, что заболели во всем мире почти 4600 человек.
  • В Украине не зафиксировали ни одного случая заболевания.
  • Умирают от коронавируса в среднем 9% инфицированных.
  • В Китае уже ввели карантин в некоторых городах, в частности в Ухане, откуда началось заражение.
  • Туристические компании и онлайн-агентства временно прекращают организацию групповых туров.

Профилактика nCoV: как уберечься

ВОЗ советует руководствоваться стандартными рекомендациями по предотвращению распространения инфекции:

  • Регулярно мойте руки с мылом;
  • Закрывайте нос и рот, когда чихаете;
  • Мясо, яйца и рыба должны термически обрабатываться;
  • Мойте фрукты и овощи;
  • Избегайте тесного контакта с кем-либо, кто проявляет симптомы респираторных заболеваний, такие как кашель и чихание;
  • Избегайте диких животных и не посещайте фермы.

Также власть Китая усилила контроль на въезд и выезд Уханя и призвала туристов воздержаться от путешествий в этот город, зато местных жителей попросили его не покидать.

Если у вас поднялась температура, появились симптомы гриппа или респираторного заболевания, советуем вам все же наведаться в больницу для того, чтобы точно определить вид инфекции.

 
Коронавирус – симптомы
  • Лихорадка;
  • Головная боль;
  • Кашель;
  • Затрудненное дыхание;
  • Слабость.
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Автор: Эмал Наби
Теги: Новости Здоровье Коронавирус 2020 Здоровье Лечение ВОЗ Китай
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