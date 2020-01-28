Глава КНР Си Цзиньпин назвал смертельный коронавирус "дьяволом": детали
Президент КНР Си Цзиньпин в разговоре с руководством Всемирной организации здравоохранения назвал коронавирус "дьяволом". В то же время, он уверен, что Китай победит болезнь.
Председатель КНР считает, что ВОЗ и международное сообщество должны дать объективную и рациональную оценку вирусу. Об этом сообщает издание Asian Review.
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Вирус – это дьявол, и мы не можем позволить дьяволу скрыться,
– сказал Си Цзиньпин во время брифинга.
Китайский коронавирус 2019-nCoV: что следует знать
- По состоянию на 28 января от нового коронавируса в Китае умерло 106 человек. ВОЗ повысила уровень угрозы распространения коронавируса до "высокого".
- Известно, что заболели во всем мире почти 4600 человек.
- В Украине не зафиксировали ни одного случая заболевания.
- Умирают от коронавируса в среднем 9% инфицированных.
- В Китае уже ввели карантин в некоторых городах, в частности в Ухане, откуда началось заражение.
- Туристические компании и онлайн-агентства временно прекращают организацию групповых туров.
Профилактика nCoV: как уберечься
ВОЗ советует руководствоваться стандартными рекомендациями по предотвращению распространения инфекции:
- Регулярно мойте руки с мылом;
- Закрывайте нос и рот, когда чихаете;
- Мясо, яйца и рыба должны термически обрабатываться;
- Мойте фрукты и овощи;
- Избегайте тесного контакта с кем-либо, кто проявляет симптомы респираторных заболеваний, такие как кашель и чихание;
- Избегайте диких животных и не посещайте фермы.
Также власть Китая усилила контроль на въезд и выезд Уханя и призвала туристов воздержаться от путешествий в этот город, зато местных жителей попросили его не покидать.
Если у вас поднялась температура, появились симптомы гриппа или респираторного заболевания, советуем вам все же наведаться в больницу для того, чтобы точно определить вид инфекции.
- Лихорадка;
- Головная боль;
- Кашель;
- Затрудненное дыхание;
- Слабость.