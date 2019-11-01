Глава Минздрава увольняет всех советников

Глава Минздрава Зоряна Скалецкая заявила, что увольняет всех своих советников. Приказ должен появиться уже сегодня.

Зоряна Скалецкая во время пресс-конференции Минздрава по эпидемиологической ситуации в стране сообщила, что зато в министерстве будут работать эксперты Офиса реформ.

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Практика Минздрава многих лет существования советников, которые воспринимаются как особый мандант, или еще один министр, который дублируется, множится ли воспринимается как министр, действительно будет прекращена. Все приказы, которые утверждали советники, сегодняшним приказом будут отменены,

– отметила Зоряна Скалецкая.

Эксперты офиса реформ будут работать группами по три-пять человек, которые будут готовить аналитику и материалы. Министр добавила, что Минздрав будет использовать знания разных специалистов, но это будет происходить в другой форме, и статуса советников ни у кого уже не будет. "В будущем все лица, которые будут привлекаться для помощи министра, заместителям министра, узнавать знания, аналитику, будут оформляться понятнее: определенные коллективные органы, определенные рабочие группы. Индивидуальных таких вещей, как советники, которые почему-то воспринимаются в особом статусе больше не будет", – добавила Скалецкая.

"Для меня понимание советников является таким, что если я что-то спросила, мне дают информацию. То, что сейчас происходит в медиа с разными лицами, и как их воспринимает общество, для меня было странным. Советник – это моя внутренняя история. Я не подозревала, что в обществе будут воспринимать, что каждый советник – это еще один министр. Так не должно быть, но так всегда было. Каждого, кто приходил от министра и говорил, что он его советник, воспринимали как еще одни уста, еще одни глаза", – заявила Скалецкая.

Такое заявление она озвучила после вопроса о том, почему, пока в Минздраве призывают вакцинироваться от дифтерии, советник министра Ольга Голубовская распространяет в Facebook информацию о том, что вакцина от дифтерии, закупленная за государственный счет, некачественная и что там мало дифтерийного компонента и нет исследований ее безопасности.

Скалецкая утверждает, что не все представители отрасли здравоохранения понимают, какое значение имеют их слова, и как их воспринимают в обществе и добавила, что важно, чтобы в Минздраве был единственный коммуникационный месседж.

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