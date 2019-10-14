Глава Минздрава выбрала себе новых советников

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Новые советники главы Минздрава Зоряны Скалецкой
Новые советники главы Минздрава Зоряны Скалецкой / Politeka

Зоряна Скалецкая определилась с советниками, которые, по ее мнению, смогут наладить связи с международными партнерами и продолжить реформы. Один из них бывший советник Ульяны Супрун.

Перед новыми советниками поставлена задача разработать проекты решений и законопроектов для эффективного продолжения реформы здравоохранения, сообщает Министерство здравоохранения.

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Зоряна Скалецкая – руководительница Минздрава
"Министерство здравоохранения неуклонно продолжает курс преобразований в системе здравоохранения. Мы воплощаем начатые реформы, и планируем сделать серьезную работу над ошибками внедренных изменений"

Новые советники Зоряны Скалецкой

  • Алексей Яременко – заместитель руководителя проекта USAID по направлению поддержки реформы здравоохранения.
  • Виктор Ляшко – экс-заместитель генерального директора Центра общественного здоровья.
  • Матвей Хренов – консультант Нацслужбы здоровья по вопросам стратегического развития сети поставщиков медицинских услуг, экс-заместитель мэра Житомира.
  • Серго Китиашвили – специалист по вопросам европейской интеграции.

Для Матфея Хренова этот опыт не новый, ведь он успел побыть советником Ульяны Супрун, вступив в должность в июле 2018 года.

В Минздраве обещают, что обновленный состав будет сосредоточен на продолжении реформ, программе государственных гарантий, системе общественного здоровья, фармполитике и внедрении врачебного самоуправления.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Новости Здоровье Здоровье Новости политики Здоровая жизнь Министерство здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая Медицинская реформа
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