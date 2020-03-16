Главное – не запугать людей, – активист о системе тестирования на коронавирус

Совсем скоро в каждом регионе Украины появятся тест-системы на коронавирус в значительно большем количестве. Однако общественный активист и соучредитель фонда "Пациенты Украины" Дмитрий Шерембей в эфире 24 канала в программе "После всего" заявил, что очень важно, чтобы государство не допустило глобальной ошибки – не запугало людей.

По его словам, попытки МВД и силовых структур применить карательные меры к тем людям, у которых может быть коронавирус, могут нести опасность.

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Шерембей отметил, что люди должны сами хотеть и проявлять инициативу для тестирования на коронавирус.

Они могут просто отказаться сдавать тесты, чтобы их потом не преследовали и не наказывали. Государственная система должна применять все гуманные модели мотивации, чтобы защитить людей,

– сказал общественный деятель.

"Общество ни в коем случае не должно скрывать тот факт, что у человека есть симптомы вируса. Они должны понимать, что система здравоохранения – это то место, где они зайдут, получат необходимую помощь и госпитализацию. В цивилизованном государстве это так должно происходить", – добавил Шерембей.

Также он отметил, что несмотря на попытки государства спасти людей, смена руководителей Министерства здравоохранения приводит к тому, что вообще ничего не работает.



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