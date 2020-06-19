Главного санврача Украины Виктора Ляшко не пустили в Житомирский областный лабораторный центр.

Он уже второй раз приехал в Житомир, чтобы уволить главного санитарного врача области Зиновия Парамонова, сообщает ТСН.

Также по теме: В Минздраве инициировали усиление карантина: детали

Ляшко должен был передать соответствующие приказы о снятии с должности и назначении другого специалиста. Но его в ведомство не пустили.

Под стенами лабораторного центра вышел почти весь коллектив с требованием оставить их руководителя в должности.

Почему хотят уволить Парамонова

72-летний медик в начале мая заявил, что лабораторный центр не будет принимать образцы для ПЦР-тестов на коронавирус из-за перегруженности.

В Минздраве возмутились из-за такого поведения и начали готовить приказ об увольнении чиновника, из-за невыполнения обязанностей. Впрочем, Зиновий Парамонов до сих пор держится в должности.