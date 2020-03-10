Главнокомандующий вооруженных сил Польши заболел коронавирусом

Ярослав Мика – главнокомандующий вооруженными силами Польши заразился коронавирусом во время поездки в Германию.

О болезни генерала сообщил onet.pl со ссылкой на Министерство национальной обороны Польши.

Читайте также: 7 украинцев, которые летели с больной молдаванкой, вернулись в Украину

"После возвращения из военного совещания в Германии у генерала Мики, главнокомандующего вооруженными силами, подтверждено наличие коронавируса", – сообщили в Министерстве.

Что известно о коронавирусе в Польше?Всего в Польше 17 человек заболели из-за коронавируса Covid-19. Из-за эпидемии коронавируса Польша ввела санитарный контроль на границе со всеми соседними государствами, в том числе и Украиной.

Главное о Covid-19

По состоянию на 10 марта на китайский коронавирус количество заболевших возросло до 114 567 человек, из них умерли – более 4 тысяч человек. Выздоровели 64 тысяч человек.

Коронавирус распространился на все европейские страны, а теперь его фиксируют даже на маленьких островах. Больше всего случаев заражения в Европе зафиксировали в Италии – более 9 тысяч человек.

В остальном мире больше всего от коронавируса страдают в Китае, где его впервые обнаружили, а также в Южной Корее и Иране.

Пока не существует вакцины от коронавируса 2019-nCoV. Впрочем, Китай и США заявили о том, что уже работают над ее созданием. В частности, США уже начали тестировать вакцину на людях.

Первый случай заболевания коронавирус подтвердили и в Украине. Заболел черновчанин, который путешествовал по Италии. Сейчас он получает необходимое лечение.



Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.