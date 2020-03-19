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Главный переговорщик ЕС по Brexit заболел коронавирусом

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Координатор переговоров о выходе Великобритании из состава Евросоюза Мишель Барнье заразился новым видом коронавируса.

Об этом Барнье написал на своей странице в твиттере.

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Он добавил, что сохраняет позитивный настрой, несмотря на то, что заболел.

"Я хочу сказать всем, кого уже коснулся вирус, и всем тем, кто сейчас находится на карантине, – мы справимся с этим вместе", – сказал главный переговорщик ЕС по Brexit.

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Евросоюз Brexit Коронавирус Covid-19 Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь
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