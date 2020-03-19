Главный переговорщик ЕС по Brexit заболел коронавирусом
Координатор переговоров о выходе Великобритании из состава Евросоюза Мишель Барнье заразился новым видом коронавируса.
Об этом Барнье написал на своей странице в твиттере.
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Он добавил, что сохраняет позитивный настрой, несмотря на то, что заболел.
"Я хочу сказать всем, кого уже коснулся вирус, и всем тем, кто сейчас находится на карантине, – мы справимся с этим вместе", – сказал главный переговорщик ЕС по Brexit.
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