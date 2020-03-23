Главный санитарный врач поддержал введение чрезвычайного положения в Украине

Заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач заявил, что поддерживает любые жесткие карантинные меры противодействия распространению коронавируса в Украине.

Из-за распространения коронавируса в Украине, руководство Минздрава призывает власти ввести чрезвычайное положение в стране.

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Виктор Ляшко “Нам не надо ждать, надо действовать на опережение. Я буду поддерживать любые жесткие меры, которые будут людям ограничивать возможность покидать дома, чтобы меньше людей заболели Covid-19 ".

По его словам, таким образом удастся сохранить больше жизней украинцев.

Как известно, министр здравоохранения Илья Емец выступает за внедрение в Украине чрезвычайного положения из-за эпидемии коронавируса.

Отдельно он обратился к депутатам Верховной Рады и призвал их проголосовать за введение чрезвычайного положения. Мол, они должны проявить силу воли, не бояться, а собраться и поддержать это решение для спасения украинцев.

Интересно, что перед таким голосованием и сами депутаты должны пройти экспресс-тестирование на коронавирус.

Похоже, что Емец поставил ультиматум Зеленскому: или чрезвычайное положение, или он уходит в отставку.

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