Главный санитарный врач поддержал введение чрезвычайного положения в Украине
Заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач заявил, что поддерживает любые жесткие карантинные меры противодействия распространению коронавируса в Украине.
Из-за распространения коронавируса в Украине, руководство Минздрава призывает власти ввести чрезвычайное положение в стране.
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По его словам, таким образом удастся сохранить больше жизней украинцев.
Как известно, министр здравоохранения Илья Емец выступает за внедрение в Украине чрезвычайного положения из-за эпидемии коронавируса.
Отдельно он обратился к депутатам Верховной Рады и призвал их проголосовать за введение чрезвычайного положения. Мол, они должны проявить силу воли, не бояться, а собраться и поддержать это решение для спасения украинцев.
Интересно, что перед таким голосованием и сами депутаты должны пройти экспресс-тестирование на коронавирус.
Похоже, что Емец поставил ультиматум Зеленскому: или чрезвычайное положение, или он уходит в отставку.
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