Главный санитарный врач рассказал, какова ситуация с распространением коронавируса в Украине

Украинец, у которого обнаружили заболевание, вызванное коронавирусом Covid-19, чувствует себя стабильно. Только за выходные в Украине проверили 20 человек.

Об этом сообщил главный санитарно-эпидемиологический врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга.

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"Состояние пациента из Черновицкой области не ухудшается", – отметил Виктор Ляшко.

В течение выходных украинские врачи взяли 20 образцов у людей с подозрением на коронавирус – все негативные образцы, еще 4 образца исследуют.

По словам Ляшко, всего в Украине проверили 40 человек.

Главное о коронавирусе в Украине

Первый случай заболевания коронавирусом подтвердили и в Украине. В Черновцах больным оказался мужчина, который накануне вернулся из путешествия по Италии. Его состояние, как говорят врачи, удовлетворительное, течение болезни – легкое.

Больные коронавирусом есть в более чем 100 странах мира. В ЕС случаи заражения зафиксированы уже во всех странах. Наиболее сильно страдает Италия – там 463 человека умерли от коронавируса, а количество зараженных уже больше 9 тысяч.

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