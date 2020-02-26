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Главным санитарным врачом назначили Виктора Ляшко

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Виктор Ляшко – главный санитарный врач / healthreform.in.ua

В Украине восстановили должность главного санитарного врача. Должность необходима для того, чтобы при необходимости ввести карантинные меры в Украине.

На должность главного санитарного врача Украины назначили Виктора Ляшко. Об этом сообщило правительство во время брифинга.

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Именно представление главного санитарного врача позволит вводить карантинные меры, в частности запрет проведения массовых мероприятий.

Новость дополняется.

Главное о готовности Украины к распространения коронавируса

 

  • 20 февраля Украина эвакуировала из Китайского Уханя 45 украинцев и 27 иностранцев. Все эвакуированные здоровы, симптомов заболевания у них нет.
  • Люди находятся на обсервации в медицинском центре "Новые Санжары", на Полтавщине. Там они проведут 14 дней, чтобы убедиться, что никто не имеет возбудителя коронавируса Covid-2019.
  • Из-за размещения эвакуированных из Китая людей в поселке Новые Санжары местные жители 19-20 февраля устроили массовые протесты и столкновения с полицией. Во время них пострадали 9 правоохранителей и 1 гражданский. Следовательно, чтобы успокоить настроения людей, к эвакуированным присоединилась и министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

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Теги: Коронавирус 2020 Новости Здоровье Здоровье Лечение
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