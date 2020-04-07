Главу ВОЗ обвинили в помощи Китаю скрыть масштабы пандемии

Три года назад пост генерального директора Всемирной организации здравоохранения возглавил чиновник без медицинского образования из Эфиопии Тедрос Адханом Гебреесус.

О том, почему на фоне пандемии коронавируса падает доверие к ВОЗ и как руководитель организации связан с Китаем, пишет Бабель.

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Еще в 2017-м оппоненты Тедроса Адханома Гебреесуса говорили, что он победил благодаря влиянию Китая в структурах ООН.

В 2019 году ВОЗ несколько месяцев не реагировала на вспышки коронавируса, пока китайская власть скрывала ее масштабы. В конце января ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию и стала называть Китай передовой страной в борьбе с пандемией — эти заявления часто цитирует китайская пропаганда.

ВОЗ несколько раз пересматривала свои рекомендации относительно эффективности масок, а некоторые редактировала в угоду Китаю. Наиболее очевидным является влияние Пекина на ВОЗ по вопросам Тайваня, который Китай считает своей территорией.

Что известно о главе ВОЗ Тедросе Адханоме Гебреесусе

Тедрос Адханом Гебреесус — чиновник и политик, бывший глава Минздрава и МИД Эфиопии. Еще до голосования его обвиняли в том, что он скрыл три вспышки холеры в стране. В ответ Гебреесус заявил, что его конкуренты "имеют типичное колониальное мышление, нацеленное на победу любой ценой и дискредитацию кандидата из развивающейся страны".

На голосовании в мае 2017-го он победил благодаря поддержке, прежде всего, африканских стран. Таким образом Гебреесус стал первым африканцем на этой должности, а еще — первым главой ВОЗ без медицинского образования.

Тедрос Гебреесус обещал масштабные реформы в организации. Однако одним из первых его предложений было назначить послом доброй воли ВОЗ тогдашнего зимбабвийского диктатора Роберта Мугабе.

В то время, дипломаты заявили, что "назначение Мугабе было политической наградой для Китая, давнего союзника Мугабе", – писала тогда The Times.

Китай неустанно действовал за кулисами, чтобы помочь Тедросу победить. Победа Тедроса была также победой Пекина, чей лидер Си Цзиньпин обнародовал свою цель — показать влияние Китая в мире,

— отмечали журналисты The Washington Post.

Китай уже больше десяти лет наращивает свое влияние в Африке. В частности, экономика той же Эфиопии зависит от китайских инвестиций. Китай вложил сотни миллионов долларов в строительство гидроэлектростанций, автомагистралей, железных дорог, небоскребов и стадионов. И Гебреесус сам заявлял о том, что тесно сотрудничает с китайскими инвесторами.

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Сотрудничество Гебреесуса с Китаем во время пандемии COVID-19

ВОЗ несколько месяцев не реагировала на вспышку, а потом начала расхваливать Китай за успехи в борьбе с коронавирусом.

О первых случаях заражения новым коронавирусом в Китае было известно еще в ноябре 2019 года. Но китайское правительство попыталось скрыть вспышку. А врачей и блогеров, которые об этом писали, арестовывали за распространение слухов. Все это время ВОЗ никак не реагировала.

В конце января Тедрос Гебреесус прилетел в Пекин на встречу с Си Цзиньпином и поблагодарил его за "эффективность и прозрачность" в борьбе с новым коронавирусом.

Впрочем, через несколько дней ВОЗ объявила коронавирус глобальной чрезвычайной ситуацией. К тому времени китайская власть уже изолировала около 60 миллионов людей в провинции Хубэй, где был эпицентр вспышки. А первые случаи заражения появились за пределами Китая.

Впоследствии Гебреесус неоднократно заявлял, что Китай "установил новый стандарт реагирования на вспышки заболеваний".

"Если бы у меня был COVID-19, я бы предпочел лечиться в Китае", – заявлял Гебреесус. Эти заявления китайские чиновники часто используют с целью пропаганды.

ВОЗ игнорирует Тайвань, потому что Китай считает его своей территорией

Ярче всего политическая ангажированность ВОЗ заметна в отношении Тайваня. Китай считает этот остров своей территорией и блокирует его участие в международных организациях, в том числе и в ВОЗ.

Тайваньским медикам рекомендуют обращаться за всеми данными о коронавирусе к властям Китая. Также ВОЗ постоянно путается в своих отчетах, говоря то "Тайвань, Китай", то "Тайбэй и окрестности". На это неоднократно обращал внимание тайваньский МИД.

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