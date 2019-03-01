Глубокий сон может уберечь от болезни Альцгеймера

Американские ученые убеждены: только глубокий сон "очищает" мозг от токсичного для него белкового мусора. Таким образом это уберегает человека от болезни Альцгеймера.

Специалисты из Рочестерского университета считают, что причиной развития болезни Альцгеймера могут быть нарушения в работе глимфатической системы, пишет Science Advances.

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Глимфатическая система – что это? Это сеть канальцев, по которым быстро циркулирует спинномозговая жидкость (ликвор), вымывающая продукты жизнедеятельности клеток.

Ученые провели эксперимент над мышами, которых анестезировали разными способами. Они отслеживали электрическую активность мозга, сердечно-сосудистую активность и затем спинномозговую жидкость.

Исследование подтверждает, что деятельность глимфатической системы является наиболее эффективной для здоровья мозга в условиях глубокого сна. Она выводит опасные вещества, в частности бета-амилоиду и тау-белок.

Болезнь Альцгеймера – что это? Это заболевание, которое возникает у людей в преклонном возрасте. Оно характеризуется ослаблением функций головного мозга. Из-за этого человек не может заботиться о себе самостоятельно – он нуждается в постоянном надзоре и посторонней помощи. Болезнь Альцгеймера возникает из-за накопления в нервных клетках разного "белкового мусора" (тау-белки и белки бета-амилоида), который постепенно убивает нейроны в различных частях мозга. Их смерть ведет к потере памяти и старческому слабоумию.

А вот нарушения фазы глубокого сна, при которых человек спит беспокойно, то есть легкий сон, связывают с развитием нейродегенерации мозга и болезнью Альцгеймера. При таких нарушениях глимфатическая система не может полноценно очистить мозг, поэтому нет достаточной защиты от болезни Альцгеймера.

Это совпадает с клиническими наблюдениями, которые подтверждают связь между недостатком сна и повышенным риском развития болезни Альцгеймера.

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