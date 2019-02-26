ГМО-дети из Китая, кроме иммунитета к СПИДу, могли получить еще и суперспособности

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Китайские ученые вмешались в работу мозга
Китайские ученые вмешались в работу мозга / pixabay.com

Ученый Цзянькуй Хэ, который вмешался в геном двух детей, показал перед своим исчезновением результаты исследования нескольким иностранным коллегам. Одним из них оказался американец Альсина Силва из Калифорнийского университета. По его словам, доктор Хэ не только избавил девочек от ВИЧ, но и вмешался в работу их мозга.

Он отредактировал ген под названием CCR5 – это ген, отвечающий за память, когнитивные способности мозга и даже его восстановление после инсульта. У людей, у которых его работа заблокирована из-за естественных мутаций, мозг работает лучше, чем у всех остальных. Поэтому у генетиков, знакомых с исследованием, есть очень сильное подозрение, что китайский ученый попытался создать совершенных людей, пишет Interesting Engineering.

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Силва говорит, что сложно предсказать, какое влияние отключения гена CCR5 будет на мозг человека. Возможно, когнитивные способности подопытных детей действительно изменятся в лучшую сторону. Однако неизвестно, какие побочные эффекты может иметь такая мутация в долгосрочной перспективе.

Цзянькуй Хэ

Если у Хэ все прошло успешно, то возможно, что Лулу и Нана (так зовут ГМО-детей), когда вырастут, будут намного умнее современных людей. Память у них будет лучше, да и здоровье тоже. Неудивительно, что правительство Китая взяло его работу под свой полный контроль.

Ученый Цзянькуй Хэ рассказывает о своей работе:

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Теги: Здоровье Новости Здоровье Медицина Наука ДНК Китай
Источник: 24 Канал
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