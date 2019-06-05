ГМО-дети: озвучили печальные подробности о китайских близнецах

ГМО-дети из Китая, возможно, проживут меньше обычных людей. Мутация, которую близнецам привил биолог Цзянькуй Хэ, может снизить продолжительность жизни.

Хэ Цзянькуй из Южного университета науки и технологии Тайваня шокировал мир в прошлом ноябре, когда объявил о рождении девочек-близнецов Лулу и Наны. Их ДНК было с модифицировано ученым еще на этапе эмбриона.

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Процедура должна была повторить естественную мутацию, которая защищает примерно 10% жителей Северной Европы от ВИЧ. Но ученые из США обнаружили, что эта же мутация достоверно сокращает продолжительность жизни, пишет The Guardian.

Как повлияют мутации на детей?

К 74 годам вероятность смерти у британцев, имеющих мутацию в обеих копиях определенного гена, была в среднем выше на 26%, чем у тех, у кого она отсутствует. Речь идет о гене под названием CCR5. Собственно, Хэ манипулировал именно с ним. Этот ген отвечает за создание белка, который выступает на поверхности клеток иммунной системы.



Ученый создал устойчивость к ВИЧ, но укоротил жизнь близнецам

Ученые точно не знают, что именно делает CCR5. Однако ВИЧ цепляется к нему, чтобы проникать и заражать клетки. Естественная мутация под названием "дельта 32", исключает белок и не позволяет таким образом вирусу проникать внутрь иммунных клеток.

Ученые считают, что мутация в этом гене уязвима для гриппа и вируса Западного Нила. Также специалисты отмечают, что в среднем эта мутация сокращает продолжительность жизни на 1,9 года.

Как прошел эксперимент?

Цзянькуй подделал положительные отзывы этических комиссий и провел эксперимент, в котором принимали участие восемь пар. Ученый внес мутации в гены человеческих эмбрионов в рамках лечения бесплодия, при этом ему удалось добиться лишь одной беременности. В результате родились дети, что несут ДНК, которая способствует развитию устойчивости против вируса иммунодефицита человека (ВИЧ).

Отметим, что генетическая модификация человека запрещена во многих странах мира, так как ее считают неэтичной с научной и моральной точки зрения. Поэтому Хэ начала преследовать китайская власть.

Ученый Цзянькуй Хэ рассказывает о своей работе:

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