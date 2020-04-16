ГМО-люди уже среди нас: что хорошего и плохого во вмешательстве в геном

Биологи давно не верят в страшную историю про Франкенштейна и нагло вмешиваются в генетический код человека. А мы им за это благодарны! К чему может привести недавний прорыв в редактировании человеческого генома?

Материал Здоровью 24 предоставил Куншт – это украинское научно-популярное медиа, которое сочетает науку и искусство.

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Молодые супруги сидели в кабинете врача и с волнением ждали результатов генетического анализа. "Ну вот – ваши результаты", – улыбаясь, сказал врач. "Во-первых, поздравляю, – у вас будет мальчик! А во-вторых, как мы с вами и предполагали, у него есть мутация гена дистрофина, расположенного на хромосоме Х.

Такая мутация приводит к развитию миодистрофии Дюшена. Миодистрофия Дюшена – генетическая патология, которая проявляется в двигательной пассивности, приводит к атрофии мышц и не лечится медикаментозно. Поэтому я направляю вас на курс генетического редактирования. И не беспокойтесь: процедура не сложная и не болезненная, а эффективность редактирования очень высока – 90% успеха".



Генетическое изменение может улучшить жизнь / unsplash.com

Зря вы думаете, что это был фрагмент фантастического рассказа о далеком будущем. Такая ситуация может стать реальностью уже завтра. Развитие науки в результате стремления человечества улучшить себя и окружающий мир стремительно приближает к нам похожие диалоги.

Подобно тому, как когда-то воплотились в реальность полеты в космос и глубоководные погружения, описанные еще Жюлем Верном, станет возможным и лечение целого ряда наследственных, онкологических и хромосомных генетических заболеваний, которые сегодня трагедия для родителей и самих больных.

Будущее началось уже в 2013 году. Именно тогда генные инженеры продемонстрировали эффективное действие системы CRISPR/Cas. Открытие CRISPR произвело научный бум – целая лавина исследований с этой системой показали эффективное действие в клетках всех живых организмов. Появились мыши, обезьяны и свиньи с мутациями, специально вызванными с помощью именно CRISPR/Cas. А саму систему щедро наградили метафорическими названиями: молекулярная машина, умные ножницы, молекулярные ножницы и др.

Что такое CRISPR/Cas? И где ее нашли?

Хотя формально наша история начинается с 2013 года, впервые CRISPR была описана еще в 1987 году. Ее случайно обнаружили в геноме классического модельного объекта в микробиологии – кишечной палочки. Японские ученые заметили, что гены бактерии содержат определенные палиндромные последовательности. Палиндром – буквенная последовательность, которая одинаково читается в обоих направлениях (слева направо и справа налево), которые повторяются и разделены спейсерами (уникальными пустыми участками). Что это такое и какова функция найденных структур – тогда не поняли.

Ученые даже не подозревали, что их случайное открытие повлечет настоящую революцию в молекулярной генетике и генетической инженерии. Позже такие структуры нашли и у многих других прокариотов. Прокариоты – организмы, клетки которых не содержат ядра. Большинство прокариотов является бактериями: 45% всех известных ныне бактерий и 85% архей. Археи – одна из групп живых организмов, в которую входят микроскопические одноклеточные прокариоты, которые очень отличаются рядом физиолого-биохимических признаков от настоящих бактерий.

А вот в геномах эукариотов (организмы, характеризующиеся преимущественно полигеномнимы клетками и морфологически сложившимся ядром) и вирусов систему не нашли. А уже в 2002 году появилось теперь известное название – CRISPR (англ. Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats – короткие палиндромный повторы, регулярно расположенные группами).

В 2005-м три исследователя (Франциско Мохика, Кристин Пурсель, Жиль Вернье) независимо друг от друга обнаружили сходство спейсерных последовательностей в нехромосомных элементах, таких как вирусы и плазмиды. Более того, спейсеры CRISPR-кассет у бактерий-стрептококков Streptococcus thermophilus и S. VestibularisStreptococcus thermophilus, или Стрептококк термофильный – вид грамположительных молочнокислых бактерий. S. Vestibularis также относится к семейству Стрептококков часто совпадают с участками генов бактериофагов (вирусов, поражающих бактерии), которые не являются характерными именно для этих бактерий.

И во время глубокого анализа создавалось впечатление, что спейсеры – это нечто вроде обломков чужеродных генов, которые "заселили" бактерии. Кроме этого, ученые заметили, что устойчивость к фаговым (вирусным) инфекциям, например, у Streptococcus thermophilus зависит от количества спейсеров в CRISPR-структурах. Чем больше различных спейсеров – тем выше устойчивость бактерий к различным видам фагов. Интенсивное изучение спейсеров и CRISPR-структур помогло выяснить их функцию в клетке – защита прокариотов от вирусов и плазмид.

То есть для бактерий это своеобразная иммунная система, а спейсеры – обломки вирусных генов, образующих наследственную иммунную память. Результаты исследований были опубликованы в журнале Science в 2007 году, что стало первым экспериментальным подтверждением защитного действия системы CRISPR/Cas и важной роли в ней именно спейсерних последовательностей.

Так как обломки вирусных генов помогают бактериям преодолеть вирусные инфекции?

Выяснилось, что из "остатков" вирусной ДНК в клетке синтезируются малые РНК. Их назвали CRISPR РНК, или crРНК, и именно они распознают вирусную ДНК. Однако этого недостаточно для нейтрализации фага, поэтому в игру вступают другие компоненты – Cas-белки. Cas-белки – белки, соединенные с CRISPR-структурами. Cas-белки и crРНК работают в команде: crРНК распознает чужую фаговую ДНК, а Cas-белки и являются теми "молекулярными ножницами", или "генным скальпелем", нейтрализующим чужеродную ДНК.