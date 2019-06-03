ГМО помогли уничтожить 99% малярийных комаров

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Создали грибок, который уничтожает малярийных насекомых
Создали грибок, который уничтожает малярийных насекомых / pixabay.com

Уникальная технология помогла в сжатые сроки и безопасно истребить популяцию насекомых, вызывающих опасное заболевание. Этот эксперимент провели в Западной Африке.

Согласно отчету Всемирной организации здравоохранения, малярия влияет на сотни миллионов людей по всему миру, и ежегодно от этой болезни умирают 400 000 человек.

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Десятилетиями против малярийных москитов используют инсектициды, однако только с их помощью контролировать популяцию опасных насекомых не удается. Кроме того, у многих москитов вырабатывается резистентность к химическим веществам.

Грибок знищив 99% усіх комарів
Грибок уничтожил 99% всех комаров

В последние годы ученые начали генетически модифицировать не только москитов, но и другие организмы, которые могут способствовать их истреблению. И вот теперь впервые подобная методика дала впечатляющие результаты, пишет BBC.

Группа ученых из Университета Мэриленда, которая работает в Буркина-Фасо, рассказала о том, что созданный ими трансгенный грибок помог истребить 99% популяции москитов в нескольких селах этой западноафриканской страны.

via GIPHY

Этот грибок встречается в природе, но ученые модифицировали его так, чтобы он заражал своим токсином насекомых, которые передают опасную болезнь. Полевые исследования показали, что эти москиты полностью исчезли, причем это произошло за очень короткий срок. Речь идет о беспрецедентном успехе нового подхода в борьбе с одной из самых тяжелых болезней человечества.

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Теги: Здоровье Новости Здоровье Лечение Медицина
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