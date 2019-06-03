ГМО помогли уничтожить 99% малярийных комаров

Уникальная технология помогла в сжатые сроки и безопасно истребить популяцию насекомых, вызывающих опасное заболевание. Этот эксперимент провели в Западной Африке.

Согласно отчету Всемирной организации здравоохранения, малярия влияет на сотни миллионов людей по всему миру, и ежегодно от этой болезни умирают 400 000 человек.

Читайте также: Супрун рассказала, как не подцепить опасные болезни во время отпуска

Десятилетиями против малярийных москитов используют инсектициды, однако только с их помощью контролировать популяцию опасных насекомых не удается. Кроме того, у многих москитов вырабатывается резистентность к химическим веществам.



Грибок уничтожил 99% всех комаров

В последние годы ученые начали генетически модифицировать не только москитов, но и другие организмы, которые могут способствовать их истреблению. И вот теперь впервые подобная методика дала впечатляющие результаты, пишет BBC.

Группа ученых из Университета Мэриленда, которая работает в Буркина-Фасо, рассказала о том, что созданный ими трансгенный грибок помог истребить 99% популяции москитов в нескольких селах этой западноафриканской страны.

Этот грибок встречается в природе, но ученые модифицировали его так, чтобы он заражал своим токсином насекомых, которые передают опасную болезнь. Полевые исследования показали, что эти москиты полностью исчезли, причем это произошло за очень короткий срок. Речь идет о беспрецедентном успехе нового подхода в борьбе с одной из самых тяжелых болезней человечества.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.