Вред ГМО: действительно ли генномодифицированные продукты могут нас убить

ГМО являются смертельно опасными: они могут вызвать рак, спровоцировать мутацию ДНК и онкозаболевания. Именно это вы могли неоднократно слышать о генномодифицированных продуктах питания. Однако правдивы ли эти утверждения – читайте в материале Здоровье 24.

Несмотря на то, что в Украине пометкой "Без ГМО" маркируют абсолютно всю продукцию, на рынке существует всего несколько культур, которые подвергают генной модификации, и часть из них непопулярны в Украине.

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На прилавках магазинов можно найти только такие ГМО-продукты:

кукуруза; соя: хлопчатник; рапс; люцерна: сахарная свекла; папайя; тыква; картофель (кроме территории ЕС) ; яблоки.

Знаменитые ГМО-помидоры существуют сейчас лишь на китайском рынке.



Какие ГМО-продукты есть на рынке

ГМО – что это? ГМО – это генномодифицированный организм. Этот термин может применяться не только к продуктам растительного происхождения, но и к животным или даже людям. Важно: практически весь инсулин, который используют диабетики, содержит в себе генномодифицированные микроорганизмы.

Влияние ГМО на здоровье

Часто можно встретить утверждение о том, что генномодифицированная продукция способна вызывать проблемы со здоровьем: от астмы и бесплодия до онкозаболеваний. Однако это утверждение ошибочно. За весь период со времени появления ГМО на рынке такая продукция не стала причиной ни одной смерти или даже самой простой болезни.

Весной 2016-го года Национальная академия науки, инженерии и медицины в Вашингтоне исследовала вопрос безопасности ГМО и в очередной раз пришла к выводу, что генномодифицированные продукты являются безопасными. Исследование академии выявило, что "нет существенных доказательств разницы в рисках для здоровья человека между доступными на рынке ГМО-культурами и традиционно выращенными культурами", включая и аллергические реакции.

Приведем пример: на сегодня животные являются основным потребителем ГМО-продукции. В связи с этим было проведено множество исследований о том, как эта продукция влияет на ДНК животных.

Результаты исследований не показали изменений в реактивном белке или ДНК животных. Также стоит отметить, что ГМО никогда не были обнаружены в пищевых продуктах, полученных от этих животных. Это означает, что если ваша курица будет есть ГМО-зерно, она не будет нести генномодифицированные яйца.

Конечно, некоторые природные мелкие фрагменты растительного происхождения ДНК могут переходить в ткани травоядных животных. Однако это зависит от самого растения, которое может попасться животному в совершенно диких условиях.



Генномодифицированные продукты не вызывают проблем со здоровьем

Есть, нельзя выбросить – или как ГМО влияет на пищу

Вкус

Большинство людей, вероятно, не смогут указать разницу между ГМО и не-ГМО едой, если не будут знать наверняка. Благодаря генетической модификации можно организовать очень тонкие генетические изменения, и если нет преднамеренного замысла с игрой вкусов – он остается неизменным.

Во всяком случае, ГМО может быть более вкусным, поскольку продукты могут быть намеренно разработаны таким образом, чтобы быть вкуснее. Но и наоборот, можно сделать акцент на размере или цвете продукта.

С помощью генной модификации помидоры можно сделать более сочными, яблоки более хрустящими, а мед более сладким. В тропических растениях Thaumatococcus daniellii есть белок, который называется тауматин, – он в тысячи раз слаще сахара. Можно взять ген, который кодирует этот белок, перенести его в любой продукт, и он станет слаще, однако содержание сахара в нем останется неизменным.

Польза

Оказывается, что благодаря генной инженерии можно сделать продукты гипоаллергенными. Берется ген, кодирующий "аллергенный" белок, уменьшается его производство, и вуаля – продукт становится более безопасным для аллергиков.

Благодаря генной модификации можно позволить аллергикам полноценно насладиться яблоками, орешками, различными ягодами, медом и другими аллергенными вкусностями.

Вредители

Преимуществом ГМО-продуктов является также и то, что их можно сделать устойчивыми к вредителям. Это отличная альтернатива пестицидам и инсектицидам. Инсектициды негативно влияют не только на здоровье вредителей, но и хищников, пауков или божьих коровок. Соответственно, если фермы будут переходить на генномодифицированные растения, которые устойчивы к вредителям, увеличится количество хищных членистоногих, которые лакомятся вредителями.

Исследования, которые были опубликованы в журнале PLoS ONE говорят, что урожайность фермерских хозяйств, которые используют ГМО, увеличилась на 20%, а использование пестицидов сократилось на 37%. Благодаря этому суммарные доходы фермеров увеличились на 68%.

Этот фактор не нравится компаниям, которые производят пестициды. Поэтому это еще одно важное звено в неприятии обществом генетически измененной продукции.



Пестициды убивают не только паразитов, но и хищников, которые охотятся на них / Фото: Украинская правда

Как началась борьба с ГМО

Сначала генномодифицированные продукты вызвали только восторг и восхищение. В Америке в 70-х годах из ГМО-помидоров решили делать дешевую томатную пасту, что очень даже нравилось обществу.

Однако такая продукция начала терять доверие в конце 90-х, а именно после публикации венгерского ученого Арпада Пуштаи.

До того момента, как статья была принята в журнал, Пуштаи выступил на пресс-конференции. Он рассказывал о страшных последствиях от ГМО-продуктов, сильно преувеличивая данные исследований.

Когда статья оказалась на столе редакции научного журнала "The Lancet", редакторы не хотели быть заподозренными в "заговоре" против Пуштаи. Содержание его исследования было настолько спорным, что его рассматривали 6 рецензентов в то время, когда должно было быть 3.

Именно тогда один из рецензентов сказал:

Давайте мы это опубликуем, чтобы все увидели, какая это глупость.

В 2012 году масла в огонь подлил французский исследователь Жиль-Эрик Сералини. Он выпустил статью в научном рецензируемом журнале Food and Chemical Toxicology. В статье речь шла о вреде генетически модифицированной кукурузы линии NK603125.

Как проводилось исследование

Сералини взял 100 самцов и 100 самок крыс. Каждую сотню он разбил на 10 групп, в которой было по 10 крыс. Шесть групп каждого пола потребляли 11%, 22% или 33% ГМО-кукурузы, которая является устойчивой к гербициду Roundup. Этим же гербицидом поливали кукурузу, предназначенную в пищу трем из этих шести предыдущих групп.

Четыре группы ели обычную кукурузу, разбавленную с гербицидом Roundup. И только одна группа крыс из сотни потребляла обычную воду и кукурузу.



Исследование Сералини с кукурузой большинство ученых считают манипулятивным

Сералини утверждал, что крысы, которые употребляли генетически измененную кукурузу, погибали чаще и большинство из них имели опухоли почек. Подавляющее большинство специалистов еще тогда утверждали, что опубликованные результаты ничем не обоснованы. Однако Сералини отказался предоставить данные о состоянии здоровья других органов крыс.

Выводы в работе Сералини отнюдь не соответствуют результатам. Там был допущен ряд ошибок как в исследовании, так и в самих подсчетах (которые, кстати, не были опубликованы, что означает – ничем не подтверждены).

И важным фактором является то, что Сералини разделил крыс только по гендеру, не соблюдая никаких возрастных или других ограничений.

Также стоит отметить, что Сералини привел пример только на шести комбинациях из 200 крыс, умолчав о других данных.

У Сералини среди ученых была поддержка только в одном письме. В частности, на руку ученому сыграли СМИ, некоторые политические партии постсоветских стран и компании, которые занимаются разработкой пестицидов.

Энтони Тревавас

профессор молекулярной клеточной биологии и биохимии в Эдинбургском университете "В этих результатах нет ничего, кроме случайной ошибки, и любой компетентный рецензент немедленно это увидел бы."

Интересно, что Россия ввела тогда временный запрет на импорт генетически модифицированной кукурузы.

На что стоит обратить внимание

Вред организму человека наносит не ГМО-продукция, а именно пестициды. Которые, кстати, больше всего распространены среди "экопродукции".

Такие проблемы, как сальмонелла, кишечная палочка, паразиты и глисты – натуральные и встречаются в натуральных продуктах. Поэтому употребление только "натуральных продуктов" не дает гарантию того, что вы будете здоровее.

Вспомним масштабную эпидемию кишечной палочки в Европе в 2011 году. Тогда умерли 53 человека из-за органических овощей, выращенных на ферме.

Также словосочетание "органическая пища" не означает, что ее выращивали без пестицидов. Во всяком случае, ученые отмечают, что ограничивать себя в потреблении фруктов и овощей из-за опасений пестицидов – нельзя.

Ограничение фруктов и овощей в рационе может нанести больше вреда организму, чем небольшое количество пестицидов.

Отношение к ГМО в Украине

Украина является единственной в мире страной, в которой все продукты питания должны быть маркированы отметкой "С ГМО" или "Без ГМО". Обязательная маркировка появилась еще в 2009 году.

Вероятнее всего, это был популистский шаг, так как, согласно тогдашним опросам, более 90% украинцев были за то, чтобы генномодифицированные продукты маркировались или вообще не завозились в Украину.

Стоит отметить, что теперь мнение украинцев немного изменилось. Согласно последнему опросу, проведенному Международным советом по информации о продуктах питания, 47% респондентов заявили, что избегают ГМО-продукции и делают это из опасения за свое здоровье.

Конечно, за 10 лет результаты опроса могли бы быть и лучше, однако положительные сдвиги есть, и это не может не радовать.

Также отличным показателем является и то, что Украина является одним из лидеров по выращиванию генномодифицированной сои среди европейских стран. Сейчас ежегодные объемы ее производства превышают суммарное количество ГМО-бобовой культуры, собранной аграриями европейских стран.

ГМО vs Селекция

Селекция – это вполне естественный процесс, к которому человечество относится спокойно. Она несет в себе такие же изменения на уровне ДНК, только делает это значительно медленнее.

До начала этого века в мире было более 2 тысяч селекционных форм, полученных благодаря искусственному мутагенезу. Однако никто не бил тревогу, хотя во время селекции мы не можем знать, какие именно гены подверглись модификации.

Например, в 1960-х годах селекционеры вывели картофель сорта Lenape, который вызвал рвоту. А в начале 2000 Новую Зеландию всколыхнула новость о зловещих кабачках, которые вызвали спазмы, тошноту и диарею.

В тот момент, когда селекционеры не могут проконтролировать последствия своего продукта, ГМО предполагает "точное хирургическое вмешательство" в геном ДНК.

Современные технологии позволяют заменить ненужный или вредный ген в точном месте, не вызвав побочных действий в мутации.

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