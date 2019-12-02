Как не упасть в гололед
Почти по всей Украине началось резкое похолодание со снегом и гололедом. Это может вызвать большое количество травм и переломов. Читайте ниже, как себя уберечь.
Особенно осторожными должны быть пожилые люди. Они вообще должны воздержаться от походов на улицу в такую погоду.
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Что делать, чтобы не упасть в гололед?
- идти медленно, чуть наклонившись вперед;
- по возможности держать руки свободными (без сумок и не в карманах)
- согнуть ноги в коленях;
- делать мелкие и скользящие шаги.
Если начали падать
- взмахом руки помочь восстановить утраченное равновесие;
- отбросить все лишнее (сумки, пакеты).
Что делать в момент падения?
- максимально напрячь мышцы;
- сгруппироваться – "сжаться в комок", втянуть голову в плечи, локти прижать к бокам, спину выпрямить, ноги слегка согнуть;
- приземлиться на бок – важно успеть повернуться.
Если падаете на спину
- прижать подбородок к груди (позволит не удариться об лед затылком)
- руки максимально широко раскинуть – чтобы "потушить" удар, не приземлиться на выставленные локти и не травмировать их.
Что делать после падения?
- оценить свое самочувствие и продолжить путь;
- дома внимательно осмотреть место ушиба;
- при наличии травмы или сильного удара – обратиться в травмпункт.
Что не надо делать, если падаешь?
- выставлять локти вперед;
- приземляться на вытянутые руки – это приведет к перелому запястья, смещению или разрыву сухожилий;
- падая садиться на ягодицы: у пожилых людей это нередко приводит к перелому шейки бедра, у молодых – к травмам копчика.
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