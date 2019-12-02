Как не упасть в гололед

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Как ходить во время гололеда / unsplash.com

Почти по всей Украине началось резкое похолодание со снегом и гололедом. Это может вызвать большое количество травм и переломов. Читайте ниже, как себя уберечь.

Особенно осторожными должны быть пожилые люди. Они вообще должны воздержаться от походов на улицу в такую погоду.

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Что делать, чтобы не упасть в гололед?

  1. идти медленно, чуть наклонившись вперед;
  2. по возможности держать руки свободными (без сумок и не в карманах)
  3. согнуть ноги в коленях;
  4. делать мелкие и скользящие шаги.

Если начали падать

  • взмахом руки помочь восстановить утраченное равновесие;
  • отбросить все лишнее (сумки, пакеты).

via GIPHY

Что делать в момент падения?

  1. максимально напрячь мышцы;
  2. сгруппироваться – "сжаться в комок", втянуть голову в плечи, локти прижать к бокам, спину выпрямить, ноги слегка согнуть;
  3. приземлиться на бок – важно успеть повернуться.

Если падаете на спину

  • прижать подбородок к груди (позволит не удариться об лед затылком)
  • руки максимально широко раскинуть – чтобы "потушить" удар, не приземлиться на выставленные локти и не травмировать их.

via GIPHY

Что делать после падения?

  • оценить свое самочувствие и продолжить путь;
  • дома внимательно осмотреть место ушиба;
  • при наличии травмы или сильного удара – обратиться в травмпункт.

Что не надо делать, если падаешь?

  1. выставлять локти вперед;
  2. приземляться на вытянутые руки – это приведет к перелому запястья, смещению или разрыву сухожилий;
  3. падая садиться на ягодицы: у пожилых людей это нередко приводит к перелому шейки бедра, у молодых – к травмам копчика.

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Автор: Александр Бевза
Теги: Здоровье Новости Здоровье Здоровая жизнь Непогода в Украине Советы
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