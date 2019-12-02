Как не упасть в гололед

Почти по всей Украине началось резкое похолодание со снегом и гололедом. Это может вызвать большое количество травм и переломов. Читайте ниже, как себя уберечь.

Особенно осторожными должны быть пожилые люди. Они вообще должны воздержаться от походов на улицу в такую погоду.

Также по теме: Как оказать первую помощь при травме шеи

Что делать, чтобы не упасть в гололед?

идти медленно, чуть наклонившись вперед; по возможности держать руки свободными (без сумок и не в карманах) согнуть ноги в коленях; делать мелкие и скользящие шаги.

Если начали падать

взмахом руки помочь восстановить утраченное равновесие;

отбросить все лишнее (сумки, пакеты).

Что делать в момент падения?

максимально напрячь мышцы; сгруппироваться – "сжаться в комок", втянуть голову в плечи, локти прижать к бокам, спину выпрямить, ноги слегка согнуть; приземлиться на бок – важно успеть повернуться.

Если падаете на спину

прижать подбородок к груди (позволит не удариться об лед затылком)

руки максимально широко раскинуть – чтобы "потушить" удар, не приземлиться на выставленные локти и не травмировать их.

Что делать после падения?

оценить свое самочувствие и продолжить путь;

дома внимательно осмотреть место ушиба;

при наличии травмы или сильного удара – обратиться в травмпункт.

Что не надо делать, если падаешь?

выставлять локти вперед; приземляться на вытянутые руки – это приведет к перелому запястья, смещению или разрыву сухожилий; падая садиться на ягодицы: у пожилых людей это нередко приводит к перелому шейки бедра, у молодых – к травмам копчика.

Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.