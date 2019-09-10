Основные виды головной боли и как от них избавиться

Головная боль может быть сильной, тупой, пульсирующей, ноющей, и тому подобное. У нее есть разные причины и последствия, поэтому универсальной таблетки быть не может.

Головная боль бывает первичной (кластерная боль и мигрени) и вторичной, то есть как следствие других состояний – отмечает Ульяна Супрун. Экс-глава Минздрава перечислила основные виды боли.

Читайте также: Почему возникает боль без болезней и как ее лечить

Мигрень

В 98% случаев мигрень – это когда боль продолжается более пятнадцати дней, у человека тошнота и светобоязнь.

Во время мигрени болит либо вся голова, либо определенная часть. Часто перед мигренью бывает продром (предвестное состояние) и постдром (приход в себя).

Боль из-за высокого давления

Она возникает утром и затем исчезает. Давление при этом бывает 200/110, и надо принимать препараты для снижения давления.

Большинство людей в Украине не знают о своей проблеме с высоким давлением, поскольку гипертензия протекает бессимптомно. А некоторые люди могут не испытывать головную боль, при этом иметь высокое давление.



Головная боль бывает первичной и вторичной

Боль из-за напряжения

Это самый распространенный тип боли. Она ощущается со всех сторон. По сравнению с мигренями и кластерным болью, она не бывает слишком сильной.

Боль из-за напряжения – симптомы тупая,

не пульсирует,

не нарастает,

часто двусторонняя,

напряженная шея,

болит лоб и затылок.

Боль из-за напряжения часто сопровождает эмоциональный стресс или депрессия, о которой пациент не догадывается.

Как лечить: отдохнуть, принять ацетилсалициловую кислоту, кофеин, ибупрофен, ледовые компрессы, а также при необходимости более сильное обезболивающие, антидепрессанты или психотерапия. Бензодиазепины и бета-блокаторы противопоказаны в этом случае.

Предотвратить это можно с помощью умения расслабиться и уходить от вещей, а также избегать триггеров этой боли.

Цервикогенная боль (боль в шее)

Если болит затылок, то вероятно это вторичная головная боль из-за состояния шеи, так называемая цервикогенная боль (cervix – это шея). Причиной боли может быть очень высокое давление, инфекционная болезнь или травма шеи.

Этот тип боли возникает у людей, которые держат голову наклоненной: у парикмахеров, водителей, и тому подобное. Она появляется из-за хлыстовой травмы (когда машина резко остановилась, но шея и голова пассажира по инерции движутся, как кнут).

Ульяна Супрун "Боль в голове из-за состояния шеи может иметь разные причины, и лечить следует их. Если ее оставить без внимания, это может закончиться ограничением возможностей двигаться. Для лечения могут понадобиться нестероидные противовоспалительные препараты (ибупрофен, ацетилсалициловая кислота), физиотерапия, блокада нервов или операционные вмешательства .

Кластерная головная боль

Возникает в одном месте, причем очень сильная. У людей с кластерной болью может возникать слезоточивость глаз с той стороны, где болит, отек в носу и потоотделение.

Этот тип боли чувствуют чаще всего мужчины 20-50 лет, которые употребляют много алкоголя или много курят. Боли не продолжительны, но имеют цикличность (возникают в определенное время суток или время года).

Как лечить: кислородные маски, или препараты суматриптана и местные обезболивающие. Также, есть препараты для предотвращения боли (верапамил, преднизолон, литий).

Уберечься от этого типа боли нельзя: нужно бросить курить и не употреблять алкоголь.



Типы головной боли

Аневризма

Аневризма – что это? Это состояние, когда сосуд головного мозга сильно расширяется, что может привести к кровоизлиянию и инсульту. Люди могут иметь врожденную склонность к аневризме, или ее провоцирует очень высокое давление.

Поэтому лечить головную боль при аневризме неэффективно, нужно лечить саму аневризму или гипертензию.

Гемиплегическая мигрень

Этот тип боли бывает преимущественно наследственным, чем спорадическим (ненаследственным).

Часто гемиплегическая мигрень выглядит как инсульт, потому что есть одностороннее поражение лица или рук, и сильная тошнота, но при этом есть "аура", светобоязнь, чувствительность к звукам, и были предвестники (продром), как в случае мигрени,

– объясняет экс-глава Минздрава.

Как лечить: врач может приписать топирамат, вальпроиву кислоту и блокаторы кальциевых каналов. А действенные в случае кластерной боли триптаны вызовут сильные осложнения. Лечит такой тип головных болей невролог.

Гигантоклеточный артериит

Он преимущественно возникает у людей старше 50 лет. Боль приводит к воспалению в артериях и часто локализуется около уха, усиливается во время жевания.

При этом типе боли люди худеют (потому что не хотят есть) и у них ухудшается зрение.

Лечение заключается в установлении врачом точного диагноза и самого лечения.



Головная боль: лечение

Боль при аллергии

У человека с аллергией болит все, глаза слезятся, а нос заложен. Часто возникает во время сезонных аллергенов, к примеру, пыльца или плесень.

Как лечить: принимать антигистаминные препараты или назальные спреи с кортизоном, а не аспирин.

Головная боль из-за нехватки кофе

Да, у людей, которые перепили кофе и отказались от нее на несколько дней, может возникнуть "ломка". При этом расширяются сосуды.

Чтобы уберечься от этого, не стоит употреблять кофе в большом количестве, даже перед дедлайнами.

Головная боль из-за напряжения глаз

Возникает сразу в обоих глазах из-за дибаланса в работе мышц глаза, нарушения зрения или из-за астигматизма. В таком случае надо исправлять зрение, то есть идти к офтальмологу.

Простуда и боль

Ульяна Супрун "При воспалении выделяются интерлейкины – вещества, с помощью которых общаются клетки иммунной системы и кровеносные сосуды. Сосуды расширяются и меняют проницаемость, поэтому голова болит. В случае синусита боль расходится от носа и вокруг гайморовых пазух".

Помогут при этом противовоспалительные препараты, ацетаминофен и лечение самой инфекции.

Головная боль с похмелья

После употребления алкоголя сосуды расширяются, поэтому кровеносные сосуды мозга вызывают боль.

Как лечить: употреблять в большом количестве богатые электролитами жидкости, например суп, или фруктозы (меда или томатного сока). Кофе в этом случае эффективно не всегда.



Почему возникает головная боль

Боль от голода

Возникает тогда, когда у вас запланирован обед, а вам нужно еще поработать, или поздний ужин. Чаще всего это бывает у людей, которые много тренируются. Причиной является низкий уровень глюкозы в крови и напряжение мышц.

Как лечить: соблюдать режим питания, рацион должен содержать достаточное количество белков и сложных углеводов.

Лечить нужно не боль – как симптом, а его причину. Поэтому, если заметили тревожные сигналы при головной боли – обратитесь к врачу.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.